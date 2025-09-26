Senador de Independencia pide declarar en emergencia la provincia tras deslizamientos e inundaciones

El senador por la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

El senador por la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que la demarcación sea declarada en estado de emergencia debido a los deslizamientos de tierra e inundaciones provocados por las recientes lluvias.

Dijo además, que las fuertes precipitaciones provocaron el colapso del paso provisional en el arroyo Penitente, que conecta la comunidad de Boca de Cachón, en el municipio de Jimaní con La Descubierta. El paso estaba sustentado sobre alcantarillas.

También resultaron afectados El Limón, Palmarito, Vengan a Ver, Jimaní, la parte alta de Pinos Edén, Sabana Real entre otros.

Lo que dijo Obras Públicas

Ministerio de Obras Públicas aclaró este viernes que la estructura del puente está en reconstrucción luego de que colapsara hace tres años por el paso de una tormenta.

En un comunicado, informó que la obra está en fase de reconstrucción y que se habilitó un desvío provisional, que es el que actualmente utilizan los conductores hasta tanto quede finalizada la nueva estructura.

"Reiteramos que, en la actualidad, el puente no ha sufrido ningún daño adicional ni ha vuelto a colapsar, como circula erróneamente en algunos espacios. El MOPC mantiene su compromiso de avanzar con esta obra estratégica para la región", señala la institución en el comunicado.