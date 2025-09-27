La DGA recauda RD$171,514 millones en los primeros ocho meses de 2025
Cumple el 96.96 % de su meta y mantiene tendencia de crecimiento
La Dirección General de Aduanas (DGA) reportó recaudaciones ascendentes a 171,514.57 millones de pesos durante el período enero–agosto de 2025, lo que representa un crecimiento de 6.54 % respecto al mismo período del año anterior, equivalente a 10,535.55 millones adicionales.
De acuerdo con los datos preliminares del informe mensual, solo en agosto de 2025, la DGA recaudó 22,286.27 millones de pesos, alcanzando un 88.97 % de su meta mensual, es decir, 2,764.28 millones de pesos por debajo de lo proyectado.
Sin embargo, las recaudaciones muestran un leve aumento de 0.28 % frente a agosto de 2024.
El informe destaca que este desempeño positivo responde a la implementación de programas de modernización institucional, como D24H y las mejoras en el Motor de Riesgo, junto con la consolidación del comercio y la estabilidad macroeconómica del país.
Estabilidad económica impulsa desempeño aduanero
La inflación interanual se situó en 3.71 % a agosto, dentro del rango meta del Banco Central, lo que mantiene a la República Dominicana entre los países con menor inflación de la región, favoreciendo la confianza de inversionistas y el intercambio comercial.
Asimismo, la Organización Mundial del Comercio (OMC) proyecta para 2025 un crecimiento de 3.0 % en el comercio mundial de mercancías, impulsado por bienes de consumo duraderos.
Estructura de ingresos
Del total recaudado por la DGA entre enero y agosto:
- ITBIS: 66.04 %
- Gravámenes: 23.03 %
- Impuestos selectivos: 8.32 %
- Otros conceptos: 2.62 %
En cuanto al origen de los ingresos:
- Administraciones marítimas: 93.57 %
- Aéreas: 6.41 %
- Terrestres: 0.02 %
Las administraciones de Multimodal Caucedo, Haina, Santo Domingo y AILA concentraron el 93.72 % del total recaudado.
Aporte fiscal
Durante los primeros ocho meses del año, la DGA contribuyó con el 21.24 % de los ingresos fiscales del Estado, mientras que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) aportó el 76.59 % y la Tesorería Nacional el restante 2.17 %.
Principales productos recaudadores
Los 10 capítulos arancelarios que más aportaron concentraron el 61.38 % del total. Entre ellos destacan:
- Vehículos automóviles y tractores (15.22 %)
Máquinas y aparatos mecánicos (10.47 %)
Bebidas y líquidos alcohólicos (9.57 %)
Aparatos eléctricos (7.98 %)
- Materias plásticas (5.12 %)