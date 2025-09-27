Depresión tropical seguirá provocando lluvias este fin de semana

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó este sábado que las condiciones del tiempo sobre el territorio dominicano seguirán influenciadas por la humedad e inestabilidad generada por los efectos indirectos de la depresión tropical número 9, que, aunque permanece distante, continúa provocando un ambiente favorable para la ocurrencia de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en varias regiones del país.

Hasta las primeras horas de la noche de este sábado 27 de septiembre, se esperan incrementos nubosos con precipitaciones dispersas sobre las provincias:

Peravia, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Espaillat, Puerto Plata, Monte Cristi, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Azua, Barahona, Bahoruco y sectores del Gran Santo Domingo, entre otras cercanas.

El resto del territorio permanecerá con nubes dispersas a medio nublado.

Para el domingo

Para mañana domingo, el patrón atmosférico se mantendrá con características similares. En las horas matutinas podrían registrarse chubascos aislados en Peravia, San Cristóbal, Azua y Barahona.

Mientras que, en la tarde y primeras horas de la noche, la combinación de humedad, efectos locales y viento cálido del sur/sureste provocará aguaceros con tronadas y ráfagas de viento hacia provincias del norte, noroeste, suroeste, Cordillera Central y la zona fronteriza.

Niveles de alertas y avisos meteorológicos

Debido a las lluvias pronosticadas, el Indomet modificó los niveles de alertas y avisos por posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

En alerta: La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Monte Plata, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo.

La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Monte Plata, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo. Bajo aviso: San Juan, San Cristóbal, Barahona, Peravia, Azua, Pedernales y San José de Ocoa.

San Juan, San Cristóbal, Barahona, Peravia, Azua, Pedernales y San José de Ocoa. Descontinuada: María Trinidad Sánchez.

Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico

Huracán Humberto: Categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 260 km/h, localizado a 560 km al nor/noreste de las islas de Sotavento. No representa peligro para la República Dominicana. Depresión tropical No. 9: Ubicada a 325 km al noroeste de la porción más oriental de Cuba, con vientos máximos de 55 km/h. Se le da seguimiento continuo por su posible evolución y efectos indirectos sobre el país.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

Distrito Nacional y Santo Domingo Norte, Este y Oeste: Nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas distanciadas hasta las primeras horas de la noche.

Nublado en ocasiones con hasta las primeras horas de la noche. Temperaturas: Mínimas entre 21 °C y 23 °C, máximas entre 26 °C y 28 °C.

seguir las orientaciones de los organismos de protección civil ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Se esperan aguaceros, tronadas y ráfagas de viento

norte, noroeste, sureste, suroeste, la Cordillera Central y zonas fronterizas.

Elrecomienda a la población mantenerse atenta ameteorológicos ydurante, especialmente en regiones