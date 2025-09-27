La Opret restablece el servicio en la estación Pedro Francisco Bonó tras accidente

El autobús de la empresa Caribe Tours chocó con la estación del metro. En el accidente una empleada de Opret resultó herida. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte ( Opret) informó que, tras el incidente ocurrido la noche del viernes, el servicio comercial en la estación Pedro Francisco Bonó de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo quedó restablecido a las 8:25 de la noche de este sábado.

El accidente, ocurrido el viernes a las 9:04 p.m., e involucró un autobús de la empresa Caribe Tours que colisionó con la caseta de acceso a la estación, situada en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y Núñez de Cáceres.

Como resultado de este impacto, una colaboradora de la Opret resultó herida la cual fue trasladada a un centro médico por una unidad del 911.

La Opret informó además que, en horario nocturno y sin afectar el servicio, se realizarán los trabajos de restauración de la fachada de la estación.

"Agradecemos la comprensión de nuestros usuarios y reiteramos nuestro compromiso con la eficiencia y la seguridad, siempre colocando al ciudadano en el centro de nuestras acciones", indicó la Opret en el comunicado.

Sobre el accidente

El accidente ocurrió cuando un autobús de la empresa Caribe Tours, que provenía de Santiago, colisionó con la caseta de acceso a la estación Pedro Francisco Bonó, lo que causó daños considerables a la infraestructura del metro.

Testigos afirman que el autobús, luego de haber dejado a algunos pasajeros, aceleró en la intersección, lo que resultó en el impacto. Según el relato de uno de los pasajeros, Elwin Ricardo Jupiter, ciudadano canadiense: "Sentimos un impacto fuerte y de pronto todos nos fuimos hacia adelante".