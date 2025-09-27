''Nadie hace nada'', así describe las inundaciones por lluvia residente del sector Juan Guzmán

Calle del sector con los efectos de lluvias del día de ayer. ( DARE COLLADO/DIARIO LIBRE )

Residentes del sector Juan Guzmán, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, denunciaron que viven bajo el temor constante de que sus casas se inunden cada vez que llueve, debido a la ausencia de calles asfaltadas y de un sistema de drenaje.

Los comunitarios afirman que las precipitaciones convierten el barrio en una "laguna", afectando viviendas y provocando pérdidas materiales.

Al llegar al sector Juan Guzmán lo primero que recibe a los visitantes es un puente y una "cañada" que, según residentes, se desborda cada vez que llueve, dificultando el tránsito y poniendo en riesgo a quienes viven en la zona.

"Nosotros estamos cansados de que digan que lo van a arreglar y nunca hacen nada", expresó Leonardo Tejada, quien tiene negocios en el sector y expresa lo difícil que es tener un negocio en Juan Guzmán por las calles en tal mal estado.

"Para salir por ahí uno obligado tiene que mojarse o meterse en casa de un vecino", expresa Angelina Ramírez quien es residente de la comunidad.

María Sánchez, dueña de un negocio y residente en el sector expresa que el agua le entra al negocio y se le llena el patio de su casa de agua. Sánchez nos contó cómo a una amiga en otra ocasión, por las lluvias, se le dañó todo y los vecinos tuvieron que auxiliarla.

El complejo deportivo Juan Guzmán también se ve afectado por inundaciones, ya que no tiene un sistema de drenaje.

Piden al Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y al Ministerio de Obras Públicas incluir al sector en los planes de asfaltado y drenaje, antes de que ocurra una tragedia mayor.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/whatsapp-image-2025-09-27-at-110109-am-4dd007c5.jpeg (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/whatsapp-image-2025-09-27-at-110110-am-8a92e4db.jpeg (DARE COLLADO)

Lluvias

El viernes, la capital dominicana y sus alrededores vivieron una jornada marcada por intensas lluvias que provocaron inundaciones urbanas en múltiples sectores. Las autoridades emitieron alerta roja para Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional, ante el riesgo de desbordamientos, deslizamientos y emergencias derivadas del mal tiempo.