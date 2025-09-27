Un ventarrón asociado al disturbio atmosférico que desde el viernes afecta gran parte del territorio nacional con lluvias y tormentas eléctricas, provocó este sábado daños materiales en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, de acuerdo con el informe preliminar de la Defensa Civil.

Las autoridades reportaron de manera inicial unas 20 viviendas afectadas con caídas de árboles y voladuras de techos, aunque se estima que el número real de casas afectadas es mayor.

El fenómeno también ocasionó la caída de la línea eléctrica de 64,000 voltios, así como postes y cables del tendido eléctrico.

Además, se produjo la caída moderada de granizo en distintas comunidades.

Unidades de Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional, Fuerza Aérea, Seguridad Vial y Digesett se encuentran trabajando en el terreno para despejar vías y asistir a las familias perjudicadas.

La empresa Edenorte desplegó brigadas especializadas para levantar y poner en servicio la línea de 64,000 voltios, a fin de restablecer la electricidad en la zona.

Análisis de daños

El director provincial de la Defensa Civil en Puerto Plata, Whascar García, informó que se llevará a cabo un análisis de daños y necesidades (EDAN) más detallado para definir las acciones de recuperación.

También, la gobernadora provincial y la alcaldesa de Imbert coordinan medidas de apoyo a la comunidad afectada.

La Defensa Civil confirmó que, hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni desaparecidas, aunque mantiene vigilancia permanente en la zona impactada por el ventarrón.