Atrapan a cinco motoristas dominicanos con 18 haitianos indocumentados en Dajabón

Los motociclitas con los indocumentados. ( FUENTE EXTERNA )

Cinco motociclistas dominicanos fueron detenidos por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) cuando transportaban a 18 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo de interdicción llevado a cabo en los sectores La Ciénega y Los Arroyos, en la provincia fronteriza de Dajabón.

Los detenidos fueron identificados como Ariel Natanael González Bueno, Ángel Gabriel Franco Estévez, Yunior Gutiérrez Jiménez, Yeuris Herarte Fernández y Fernando Antonio Valdez Galán. Cada uno conducía una motocicleta de distintas marcas y colores, en las que trasladaban a los nacionales haitianos.

De a cuatro cada uno

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/29/motoristas-dominicanos-87f71468.jpg (FUENTE EXTERNA)

Según el informe militar, González Bueno y Franco Estévez transportaban cuatro personas cada uno; Gutiérrez Jiménez y Herarte Fernández también llevaban cuatro migrantes cada uno, mientras que Valdez Galán transportaba a dos.

En total, fueron interceptados 18 ciudadanos haitianos, entre ellos 7 hombres, 10 mujeres y un menor de edad, quienes fueron llevados al 10mo. Batallón de Infantería del ERD para fines de depuración y posterior entrega a las autoridades migratorias.

Los cinco motociclistas serán puestos a disposición del Ministerio Público por su vinculación al presunto delito de tráfico de personas, en violación a las leyes migratorias vigentes