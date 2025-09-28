×
Haitianos
Haitianos

Atrapan a cinco motoristas dominicanos con 18 haitianos indocumentados en Dajabón

Los detenidos fueron identificados como Ariel Natanael González Bueno, Ángel Gabriel Franco Estévez, Yunior Gutiérrez Jiménez, Yeuris Herarte Fernández y Fernando Antonio Valdez Galán

    Expandir imagen
    Atrapan a cinco motoristas dominicanos con 18 haitianos indocumentados en Dajabón
    Los motociclitas con los indocumentados. (FUENTE EXTERNA)

    Cinco motociclistas dominicanos fueron detenidos por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) cuando transportaban a 18 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo de interdicción llevado a cabo en los sectores La Ciénega y Los Arroyos, en la provincia fronteriza de Dajabón.

    Los detenidos fueron identificados como Ariel Natanael González Bueno, Ángel Gabriel Franco Estévez, Yunior Gutiérrez Jiménez, Yeuris Herarte Fernández y Fernando Antonio Valdez Galán. Cada uno conducía una motocicleta de distintas marcas y colores, en las que trasladaban a los nacionales haitianos.

    De a cuatro cada uno

    Expandir imagen
    Infografía
    (FUENTE EXTERNA)

    Según el informe militar, González Bueno y Franco Estévez transportaban cuatro personas cada uno; Gutiérrez Jiménez y Herarte Fernández también llevaban cuatro migrantes cada uno, mientras que Valdez Galán transportaba a dos.

    En total, fueron interceptados 18 ciudadanos haitianos, entre ellos 7 hombres, 10 mujeres y un menor de edad, quienes fueron llevados al 10mo. Batallón de Infantería del ERD para fines de depuración y posterior entrega a las autoridades migratorias.

    Los cinco motociclistas serán puestos a disposición del Ministerio Público por su vinculación al presunto delito de tráfico de personas, en violación a las leyes migratorias vigentes

