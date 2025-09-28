Apresan grupo de 10 personas con armas y chalecos antibalas en una cabaña en Villa González

Armas decomisadas durante operativo policial en Villa González, Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional apresó a diez personas en un operativo realizado la noche del pasado sábado en el municipio Villa González, provincia de Santiago.

A los detenidos se les ocupó siete armas de fuego, tres chalecos antibalas, seis pasamontañas, teléfonos celulares y varios vehículos luego de una persecución tras disparar contra una patrulla.

Según el informe policial, los apresamientos se produjeron en la autopista Joaquín Balaguer, dentro de la cabaña Cleopatra, habitación número 11, en el sector San Pablo de Villa González.

La patrulla motorizada integrada por dos cabos fue atacada a tiros, lo que desencadenó una persecución que culminó en la cabaña donde se refugiaban los sospechosos.

Lo incautado durante el operativo

Durante la intervención, las autoridades ocuparon:

Siete armas de fuego, entre ellas pistolas Glock, CZ, Beretta, Springfield y un arma tipo Uzi, todas de 9 mm; tres chalecos antibalas, diez teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, así como seis pasamontañas.

También un vehículo Honda CR-V, gris, año 2023, que, según el parte, impactó la patrulla y luego fue abandonado en la cabaña, cuatro motocicletas localizadas en una finca cercana, vinculadas a los detenidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/28/opvg3-e377a669.jpg Parte de lo decomisado durante operativo policial en Villa González. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/28/opvg5-8de97ec5.jpg Parte de lo decomisado durante operativo policial en Villa González. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/28/opvg-a9600896.jpg Parte de lo decomisado durante operativo policial en Villa González. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/28/opvg4-9858f0b4.jpg Parte de lo decomisado durante operativo policial en Villa González. (FUENTE EXTERNA)

Detenidos y versiones iniciales

La detención se efectuó tras el seguimiento realizado por unidades de la Policía, Dicrim y un equipo SWAT.

Entre los apresados figuran: Brerili Pichardo Ureña (22 años), David Rafael Jiménez Jiménez (26), Estuart Samil Lantigua Veras (22), Leinni García Contreras (18), Dailin Medina Frías (21), Ariel Liriano (19), Ángel Raposo (21), Ceilin Moreta Tavárez (19), Antoni de Jesús León Jiménez (26) y Albert Gilberto Hernández Toribio (19).

La policía informó que, según la versión suministrada por los detenidos, se disponían a cometer atracos simultáneos y habrían recibido las armas de una persona identificada únicamente como "El Grande" en el sector San Pablo de Villa González.

La institución del orden señala que dentro del grupo hay personas con antecedentes y procesos judiciales abiertos.

Procedimiento legal

El caso será remitido a la Fiscalía de Santiago para los fines legales correspondientes. La Policía informó que el operativo fue el resultado del trabajo coordinado de distintas unidades y que continuarán las investigaciones para identificar a otros posibles implicados.