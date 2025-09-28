×
Muro fronterizo
Muro fronterizo

Apresan y repatrían a dos haitianos que burlaron el muro fronterizo en Dajabón

El Ministerio de Defensa reiteró que mantiene una estricta vigilancia en los puntos vulnerables de la frontera

    Apresan y repatrían a dos haitianos que burlaron el muro fronterizo en Dajabón
    Un miembro del Cesfront vigilando el muro fronterizo en Dajabón. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Defensa (Mide) informó la noche de este domingo que apresó y repatrió a su país a los dos ciudadanos haitianos que cruzaron el muro fronterizo en el sector La Mara, en la provincia Dajabón

    Dijo que la operación fue ejecutada por miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), "quienes al percatarse de la acción actuaron con rapidez y eficacia, neutralizando la situación sin mayores incidentes y garantizando el control en la zona limítrofe".

    El Ministerio de Defensa reiteró en una nota de prensa que "mantiene una estricta vigilancia en los puntos vulnerables de la frontera", fortaleciendo las medidas de seguridad y control en estricto cumplimiento de su misión constitucional.

    Cruzan sin dificultad

    En el video grabado por un ciudadano, se ve cómo dos jóvenes haitianos cruzan sin dificultad la verja alambrada, se suben en un poste del tendido eléctrico del lado dominicano y descienden.

    Residentes de la zona aseguran que no se trata de un hecho aislado, ya que a diario decenas de extranjeros atraviesan la frontera por ese punto sin ser detectados por las autoridades.

