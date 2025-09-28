Un video grabado en el sector La Mara, en la provincia de Dajabón, muestra a dos haitianos cruzando el muro fronterizo sin mayores obstáculos.

Se trata de dos jovencitos, de contextura delgada que trepan al muro de concreto que sirve de zapata, continúan en la parte enverjada y luego cruzan la alambrada sin rasguñarse (uno de ellos incluso está sin camiseta). Acto seguido se suben al poste de electricidad del lado dominicano y se deslizan como si bajaran de un palo encebado.

La persona que captó las imágenes, quien pidió discreción, aseguró que no se trata de un hecho aislado, ya que a diario decenas de extranjeros atraviesan la frontera por ese punto sin ser detectados por las autoridades.

La denuncia ha generado preocupación entre residentes de la zona, quienes cuestionan la efectividad de la obra y reclaman mayor vigilancia en los lugares vulnerables de la frontera.

Hasta el momento, las autoridades no se han referido al caso.