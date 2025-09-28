Indotel iniciará campaña sobre certeza de las informaciones en las redes sociales

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) comenzará este lunes una campaña informativa a la población sobre la certeza de las informaciones en las redes sociales, ya que un 62 % del contenido que se divulga es falso.

La información la ofreció el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, quien lamentó que un 70 % de las personas a las que les llega esas informaciones falsas la reproduce y la reenvía.

El funcionario dijo que con la campaña, el órgano regulador de las telecomunicaciones busca contribuir en la toma de conciencia de la sociedad sobre la necesidad de que las redes en República Dominicana sean construidas sobre la base de verdades, ya que él mismo ha sido víctima de desinformación, alegando que tenía una enfermedad terminal.

"¿Cuánta gente con procesos judiciales de cualquier color y sabor, no han sido condenados en las redes y cuando viene una decisión judicial, lo liberan?", cuestionó el funcionario.

"No podemos seguir navegando en este mar de falsedades y mentiras", expresó Gómez Mazara, quien explicó que, para hacerle frente a esta ola de desinformación, la institución que dirige comenzará esta campaña en el marco de la Feria del Libro, haciendo énfasis en el daño que produce este mal en los niños y niñas, quienes son presas fáciles de cualquier persona malintencionada.

El presidente del Indotel recalcó el compromiso de hacer una contribución sensata a que las redes sociales no sean una herramienta de mentiras, sino que sean utilizadas para orientar a la población de manera correcta.

Asimismo, instó a los partidos políticos a que se ciñan a ofrecer informaciones con datos verdaderos para que no contribuyan al establecimiento de narrativas que nada tienen que ver con la realidad, ya que así no se hace una oposición constructiva.