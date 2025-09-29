Abogada advierte sobre efectos de restricciones bancarias en el sector de juegos de azar en el país

La abogada Yamile Gutiérrez ha alertado este lunes sobre el impacto negativo y creciente de las limitaciones impuestas por el sistema financiero nacional a las operaciones legales de la industria de juegos de suerte y azar en el país.

Mediante una nota de prensa, sostiene que, a pesar de ser una actividad formalmente regulada y fiscalizada por el Ministerio de Hacienda y Economía, los operadores del sector se enfrentan a un escenario de cierre masivo y restricción de cuentas bancarias, dificultando operaciones esenciales y contradiciendo los principios de un Estado de derecho.

Gutiérrez es socia Fundadora de G&G Studio Legal, firma de abogados líder en el sector de juegos de suerte y azar en el país

Indica que G&G Studio Legal, que representa al 75% de los operadores de juegos de suerte y azar del país, ha constatado que muchas empresas con licencias estatales y que cumplen con sus obligaciones tributarias y la Ley 155-17 sobre prevención de lavado de activos, se ven privadas de servicios financieros básicos.

Explica que estas restricciones, que incluyen limitaciones en transferencias internacionales y un estigma generalizado de "alto riesgo", no solo afectan la gestión administrativa de los negocios.

También fomentan la informalidad, desincentivan la inversión extranjera y exponen a una industria que genera miles de empleos y aporta millones en impuestos anuales a una vulnerabilidad innecesaria.

"Negar servicios financieros a quienes operan bajo el marco legal no protege al sistema financiero; por el contrario, lo debilita", afirmó Yamile Gutiérrez.

Repercusiones

La abogada señala que la situación actual no solo perjudica al sector de juegos de azar, sino que también repercute en importantes proyectos turísticos y de entretenimiento estrechamente vinculados a su dinamismo.

La firma legal insta al Ministerio de Hacienda y Economía y a la Superintendencia de Bancos a establecer reglas claras, equilibradas y justas que garanticen la inclusión financiera del sector de juegos de azar.

La perspectiva de la abogada Yamile Gutiérrez es clara: es imperativo unificar esfuerzos para superar estas barreras y permitir que el sector de juegos de azar continúe contribuyendo positivamente a la economía nacional.

