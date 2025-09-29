En el Día de los Derechos de la Niñez llaman a fortalecer los hogares, escuelas y comunidades

La primera dama, Raquel Arbaje, abraza a un grupo de niños durante una actividad en el Día Nacional de los Derechos de la Niñez. ( FUENTE EXTERNA )

Al conmemorarse este lunes 29 de septiembre el Día Nacional de los Derechos de la Niñez, el Gabinete de Niñez y Adolescencia (Gana) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) afirmaron su compromiso con la protección integral de niños, niñas y adolescentes en todo el país, destacando que esta responsabilidad debe ser compartida por el Estado, las familias y la sociedad en su conjunto.

A través de un comunicado, las instituciones recordaron que el hogar es el primer espacio de protección, donde el amor, la seguridad y la garantía de derechos deben crecer de la mano. "Cuando se educa con ternura, disciplina positiva y buen ejemplo, se construye la base de una vida plena y digna", señala el comunicado.

Gana y Conani subrayaron que los derechos de la niñez son universales, inalienables y urgentes, y su garantía no solo recae en el Estado, sino que representa un compromiso ético y social que involucra a todos los sectores: la familia, la comunidad, la escuela, los medios de comunicación y las instituciones públicas.

La protección de la niñez, afirmaron, debe construirse en cada espacio cotidiano:

En el hogar , con madres, padres y cuidadores que educan con el ejemplo, la ternura y la disciplina positiva, e inculcan valores que acompañen el crecimiento del niño y la niña

, con madres, padres y cuidadores que educan con el ejemplo, la ternura y la disciplina positiva, e inculcan valores que acompañen y la niña En la escuela , con una formación de calidad que fomente el respeto, la inclusión y la convivencia pacífica, alejando a los estudiantes de la violencia , la intolerancia y el acoso

, con una formación de calidad que fomente el respeto, la inclusión y la convivencia pacífica, alejando a los estudiantes de la , la intolerancia y el acoso En la comunidad , con ciudadanos, líderes sociales y religiosos , organizaciones y vecinos que actúen como guardianes frente los abusos, negligencia o maltrato

, con ciudadanos, , organizaciones y vecinos que actúen como guardianes frente los abusos, negligencia o maltrato En el Estado , con instituciones que garanticen salud, educación, justicia, recreación y protección frente a toda forma de violencia

, con que garanticen salud, educación, justicia, recreación y frente a toda forma de En los medios de comunicación, mediante una información ética que proteja la imagen y dignidad de los niños, niñas y adolescentes, evite su exposición indebida y promueva contenidos que fortalezcan sus derechos

Acciones

El comunicado también destaca el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección a través de:

La reforma de la Ley 136-03, para adecuarla a los desafíos actuales

La consolidación de la gobernanza interinstitucional y la mejora de protocolos de atención frente a la violencia

La ampliación de programas y servicios de protección.

Por otro lado, indicaron que continúan los esfuerzos para la prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes, mediante la aplicación interinstitucional de la Política de prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes (PPA), con lo que hemos logrado pasar de 27,597 embarazos (un 22.46 %) en el 2020, a 17,846 embarazos (un 18 %) en el 2024, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Para la atención a la vulneración de derechos, el Conani ha ampliado la cobertura desde sus 39 oficinas municipales y regionales, logrando atender 12,760 casos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en el primer semestre del año.