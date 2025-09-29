En el Día de los Derechos de la Niñez llaman a fortalecer los hogares, escuelas y comunidades
Las instituciones recordaron que el hogar es el primer espacio de protección
Al conmemorarse este lunes 29 de septiembre el Día Nacional de los Derechos de la Niñez, el Gabinete de Niñez y Adolescencia (Gana) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) afirmaron su compromiso con la protección integral de niños, niñas y adolescentes en todo el país, destacando que esta responsabilidad debe ser compartida por el Estado, las familias y la sociedad en su conjunto.
A través de un comunicado, las instituciones recordaron que el hogar es el primer espacio de protección, donde el amor, la seguridad y la garantía de derechos deben crecer de la mano. "Cuando se educa con ternura, disciplina positiva y buen ejemplo, se construye la base de una vida plena y digna", señala el comunicado.
Gana y Conani subrayaron que los derechos de la niñez son universales, inalienables y urgentes, y su garantía no solo recae en el Estado, sino que representa un compromiso ético y social que involucra a todos los sectores: la familia, la comunidad, la escuela, los medios de comunicación y las instituciones públicas.
La protección de la niñez, afirmaron, debe construirse en cada espacio cotidiano:
- En el hogar, con madres, padres y cuidadores que educan con el ejemplo, la ternura y la disciplina positiva, e inculcan valores que acompañen el crecimiento del niño y la niña
- En la escuela, con una formación de calidad que fomente el respeto, la inclusión y la convivencia pacífica, alejando a los estudiantes de la violencia, la intolerancia y el acoso
- En la comunidad, con ciudadanos, líderes sociales y religiosos, organizaciones y vecinos que actúen como guardianes frente los abusos, negligencia o maltrato
- En el Estado, con instituciones que garanticen salud, educación, justicia, recreación y protección frente a toda forma de violencia
- En los medios de comunicación, mediante una información ética que proteja la imagen y dignidad de los niños, niñas y adolescentes, evite su exposición indebida y promueva contenidos que fortalezcan sus derechos
Acciones
El comunicado también destaca el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección a través de:
La reforma de la Ley 136-03, para adecuarla a los desafíos actuales
La consolidación de la gobernanza interinstitucional y la mejora de protocolos de atención frente a la violencia
La ampliación de programas y servicios de protección.
Por otro lado, indicaron que continúan los esfuerzos para la prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes, mediante la aplicación interinstitucional de la Política de prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes (PPA), con lo que hemos logrado pasar de 27,597 embarazos (un 22.46 %) en el 2020, a 17,846 embarazos (un 18 %) en el 2024, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Para la atención a la vulneración de derechos, el Conani ha ampliado la cobertura desde sus 39 oficinas municipales y regionales, logrando atender 12,760 casos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en el primer semestre del año.