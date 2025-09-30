×
Andy Rodríguez Durán
Andy Rodríguez Durán

Andy Rodríguez Durán entrega cartas credenciales al príncipe de Arabia Saudita

El embajador dominicano en Arabia Saudita refuerza la cooperación internacional y amistad entre ambos países

    Expandir imagen
    Andy Rodríguez Durán entrega cartas credenciales al príncipe de Arabia Saudita
    El embajador dominciano Andy Rodríguez Durán (derecha) entrega cartas credenciales al príncipe y primer ministro de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán. (FUENTE EXTERNA)

    El embajador de la República Dominicana en Arabia Saudita, Andy Rodríguez Durán, presentó sus cartas credenciales este martes ante las autoridades de ese país.

    La entrega la hizo a Mohammed bin Salmán, príncipe heredero y primer ministro, en una ceremonia celebrada en el Palacio Al-Yamamah, en la capital, Riad.

    Rodríguez Durán es el primer embajador dominicano residente en Arabia Saudita y concurrente ante Omán, Baréin y Djibouti.

    Al hacer entrega de las credenciales, Rodríguez Durán le manifestó al príncipe las salutaciones y los parabienes del presidente Luis Abinader y la disposición de continuar consolidando los lazos de cooperación y amistad entre ambas naciones, indica una nota de prensa. 

    • En la misma ceremonia, también presentaron sus cartas credenciales los embajadores de Bélgica, Irlanda, Tailandia, Bulgaria, Kuwait, Alemania, Irán, Argentina, China, Francia, Países Bajos, Noruega y varios otros países.

    Por su parte, el príncipe heredero dio la bienvenida a los diplomáticos y transmitió los saludos del rey Salmán bin Abdulaziz Al Saud, destacando la importancia de las relaciones bilaterales y deseando éxito en las misiones de cada embajador.

    Desde su llegada a Riad en marzo de 2024, Rodríguez Durán ha desarrollado una intensa agenda de encuentros con altos funcionarios saudíes, siguiendo las directrices del presidente Abinader y del canciller Roberto Álvarez, con el objetivo de impulsar la presencia dominicana en Medio Oriente, fomentar el turismo, atraer inversión extranjera y promover el intercambio comercial y cultural.

