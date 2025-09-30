Autoridades aeronáuticas investigan aterrizaje de emergencia de un avión en el AILA

Aeronave que aterrizó de emergencia la tarde de este martes 30 de septiembre de 2025 en el AILA. ( FUENTE EXTERNA )

El aterrizaje de emergencia de un avión ocurrido la tarde de este martes en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA) es investigado por la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), informó hoy el Instituto de Aviación Civil (IDAC), entidad que dijo "acompaña" en las indagatorias.

La información fue suministrada por la Presidencia de la República a través de un comunicado.

La aeronave, que pertenece a la aerolínea Sky High es una modelo Embraer 190, que presentó una falla técnica, indicó Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) y confirmaron las autoridades en el comunicado. En el interior iban siete ocupantes. Todos resultaron ilesos.

La Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, es una dependencia de la Presidencia de la República Dominicana, organismo creado mediante la Ley 491-06 art.267-283, en el año 2006, con la finalidad de investigar los accidentes e incidentes graves que involucren aeronaves civiles dentro del territorio de la República Dominicana y los ocurridos a aeronaves de matrícula dominicana en aguas y espacio aéreo internacional que no estén bajo la soberanía de otro Estado.

La CIAA, junto al IDAC, se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incidente, en cumplimiento con los estándares internacionales de seguridad operacional.

El accidente

Aerodom informó que el hecho se produjo a las 5:20 de la tarde, durante un vuelo de prueba que no formaba parte de las operaciones comerciales regulares de la aerolínea.

Según las autoridades, el avión presentó una falla técnica en el tren de aterrizaje delantero, lo que obligó a la tripulación a ejecutar una maniobra de emergencia.

"Gracias a la rápida activación de los protocolos de seguridad y a la intervención de los equipos de emergencia del aeropuerto, el aterrizaje se completó sin mayores contratiempos. No se reportaron víctimas ni personas heridas", indica el documento.

El IDAC informó que los servicios de navegación aérea y las operaciones aeroportuarias en Las Américas se mantienen con normalidad, sin afectaciones.