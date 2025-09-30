Un avión aterriza de emergencia en el AILA; no hay heridos

AILA. La aeronave era operada por la aerolínea Sky High. ( FUENTE EXTERNA )

Una avión de la aerolínea Sky High realizó la tarde de este martes un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), sin que se reportaran heridos ni víctimas.

Se trata de una Embraer 190, informó Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), compañía concesionaria de ese y otros aeropuertos en el país.

Dijo que el incidente ocurrió a las 5:20 de la tarde, luego de que la aeronave presentara una falla técnica en su tren de aterrizaje delantero.

Vuelo de prueba

El avión, que -según Aerodom- no formaba parte de la operación comercial regular de Sky High, se encontraba realizando un vuelo de prueba con siete ocupantes a bordo. Aerodom confirmó que todos resultaron ilesos tras el aterrizaje.

Las autoridades del aeropuerto activaron de inmediato sus protocolos de emergencia, y el procedimiento se desarrolló de manera exitosa, dijo la concesionaria.

Usan pista alterna

Aerodom aseguró en el comunicado, que las operaciones en el aeropuerto continuaron sin interrupciones, "ya que la pista en uso es la alterna 18-36".

Aerodom indicó que esta será la única declaración oficial que ofrecerá sobre el hecho, y que cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes.