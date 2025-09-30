Lluvias benefician la presa de Tavera y mejoran el suministro de agua en Santiago

El servicio de agua potable en la ciudad de Santiago han mejorado después de que las lluvias caídas en los últimos días elevaron el nivel de la presa de Tavera hasta la cota 318. ( ANEUDY TAVÁREZ )

Las lluvias caídas en los últimos días elevaron el nivel de la presa de Tavera hasta la cota 318, lo que ha permitido mejorar de manera significativa el servicio de agua potable en la ciudad de Santiago.

Al dar a conocer la información, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto, explicó que las precipitaciones han reducido el déficit hídrico que afectaba a la población y que, gracias a la capacidad actual del embalse, la institución no presenta problemas de abastecimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/whatsapp-image-2025-09-30-at-83529-am-6c8fbf34.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/whatsapp-image-2025-09-30-at-83459-am-021d110a.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/whatsapp-image-2025-09-30-at-83607-am-b1471b24.jpeg

“Yo nunca perdí la fe, sabía que la lluvia nos iba a beneficiar. Hoy la presa está en condiciones óptimas de operación”, aseguró Cueto.

Destacó que la producción de agua se ha incrementado y permite responder a la demanda de una población en crecimiento.

El titular de Coraasan recordó que, aun con eventuales averías en tuberías o estaciones de bombeo, la estabilidad en el embalse garantiza que no habrá interrupciones graves en el servicio.

Nuevas obras

El director de Coraasan habló sobre el nivel de la presa de Tavera al dejar en funcionamiento una nueva estación de bombeo en Cerro Alto y redes de agua potable con una inversión superior a los 15 millones de pesos.

Cueto explicó que la estación de bombeo contempló una bomba vertical, un banco de transformadores y tuberías de 8 pulgadas en hierro, válvulas, entre otros componentes.

Indicó que, además, consta de una caseta operativa, verja perimetral, instalaciones eléctricas y contenes. Con esta rehabilitación serán beneficiados Cerro Alto y parte del Francisco del Rosario Sánchez, entre otros sectores.

El director de Coraasan informó que próximamente serán beneficiados El Bristol, La Terraza y la urbanización Flamenco, con los trabajos de interconexión que se ejecutarán.