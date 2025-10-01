Tres meses de prisión preventiva a hombre acusado de raptar, violar y asesinar al niño Jostin

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra José Antonio Glass, señalado como el responsable de haber raptado, violado y asesinado al niño Jostin Peralta, de 10 años de edad, en el sector Los Minas, Santo Domingo Este.

El imputado deberá cumplir la medida en el Centro Penitenciario La Victoria.

La decisión fue adoptada por la jueza Karen Casado tras la presentación de pruebas, entre ellas grabaciones de video vigilancia que lo ubicaban en la escena, así como su propia declaración rendida el día de los hechos.

La audiencia había sido solicitada por la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este, a cargo de la procuradora Ivette Mateo, quien en el expediente acusatorio estableció que el imputado admitió los hechos y condujo a las autoridades hasta el lugar donde fue encontrado el cadáver.

El Ministerio Público sostiene que cuenta con un caso sólido, sustentado en registros de cámaras de videovigilancia del 9-1-1 y privadas, testimonios de familiares y vecinos, además de evidencias materiales ocupadas en la escena, como prendas de vestir y objetos personales del menor.

En la solicitud, la Fiscalía pide prisión preventiva como medida de coerción, alegando que concurren riesgos de fuga y de obstrucción del proceso, así como el antecedente de que el imputado cumplió en 2009 una condena de 15 años por violación sexual.

Crimen

El pasado 27 de septiembre, Mayelin Peralta preparaba la tarde del sábado la cena y un jugo que había comprado dos horas antes, cuando recibió la noticia de que un hombre se había llevado a Jostin del barrio Puerto Rico de Los Mina, en Santo Domingo Este.

Al principio creyó que el niño, quien tenía una condición especial, estaba jugando con sus amigos. Pero al enterarse de lo ocurrido, dejó la cena y salió a alertar a los vecinos, que iniciaron de inmediato la búsqueda. Uno de ellos vio a un hombre que lo llevaba con un helado en la mano y pensó que era un pariente.

Más tarde se confirmó que quien lo conducía era José Antonio Glass, un supuesto pedófilo que había cumplido 15 de sus 57 años de prisión por abusar sexualmente en 2009 de un menor de 15 años, según informó la Policía.