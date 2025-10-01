Imputado de abusar y estrangular a Jostin llevó la Policía hasta donde estaba el cadáver

José Antonio Glass (alias Yoyon) ocultaba su rostro mientras era trasladado a la sala de audiencia donde le conocieron medida de coerción. ( DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONKOSKY )

El imputado José Antonio Glass (alias Yoyon) habría confesado de manera libre y voluntaria haber abusado sexualmente y estrangulado a Jostin Peralta, un niño de 10 años con el espectro autista, cuyo cuerpo fue hallado en una zona boscosa del sector Los Pinos, Sabana Perdida, luego de ser raptado de su residencia en Los Mina, municipio Santo Domingo Este.

Según el expediente, Glass condujo a las autoridades hasta el lugar donde abandonó el cadáver del menor, donde fue encontrado un pantalón rojo, pantaloncillo multicolor, un par de chancletas negras marca Air y una pelota de baloncesto, prendas y objetos que coincidían con lo que el niño llevaba puesto antes de su desaparición, que quedaron captadas en videos de seguridad.

El abogado de la familia, Jorge Luis Lorenzo, explicó que la confesión del acusado, así como las grabaciones de videovigilancia y otras pruebas, fueron determinantes para que la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este le impusiera tres meses de coerción que deberá cumplir en la cárcel La Victoria.

Pena máxima

El jurista recordó que el imputado es reincidente, ya que en 2009 fue condenado a 15 años de prisión por la violación de otro menor de edad, y advirtió que no se conformará con menos de la pena máxima de 30 años por homicidio agravado, contemplada en el vigente Código Penal.

"Vamos a asegurar que este proceso se lleve a cabo con todas las garantías del debido proceso, para que esta persona sea drásticamente sancionada con 30 años de prisión, y que esto sirva como precedente positivo para la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes", afirmó Lorenzo.

Vulnerabilidad

El Ministerio Público de Santo Domingo Este y Norte, representado por el fiscal de Litigación Inicial, Tito Osea González, solicitó la imposición de medida de coerción a la jueza Karen Minyetty Casado.

Glass cometió el hecho el pasado 27 de septiembre, aproximadamente a las 5:20 de la tarde, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, quien tenía una condición especial. El imputado sustrajo al niño mientras se encontraba en los alrededores de la casa de su madre, en el barrio Puerto Rico, Santo Domingo Este.

El Ministerio Público estableció que, en el desarrollo de su plan criminal, Glass inició una caminata a pie con el niño, dirigiéndose desde Los Mina hacia donde el niño fue asesinado.

En el transcurso de las investigaciones, a cargo de la fiscal Ivette Mateo, del Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas de la Fiscalía de Santo Domingo Este, se estableció que el acusado de la agresión se encontraba en el sector Los Pinos de Sabana Perdida, específicamente en una zona boscosa.

EI órgano persecutor asignaron a los hechos la calificación jurídica provisional contenida en los artículos 295, 296, 297, 298, 302 y 331 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 110 y 396 literales a, b y c de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños Niñas y Adolescentes.