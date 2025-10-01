Exseminaristas entregan aporte económico a los salesianos

El aporte es de RD$131,000, recursos que fueron entregados en la casa Inspectorial y recibidos por el ecónomo de la institución, padre Baltazar Santana. ( FUENTE EXTERNA )

En un gesto de colaboración y hermandad, la Asociación Nacional de Ex Seminaristas Salesianos (ANES) entregó un cheque por valor de RD$131,000 pesos a la congregación Salesianos de don Bosco, (SDB), a los fines de contribuir a la formación de los nuevos aspirantes a sacerdotes.

Los recursos fueron entregados en la casa Inspectorial y recibidos por el ecónomo de la institución, padre Baltazar Santana, según un comunicado de prensa.

La comisión de la Anes estuvo integrada por su presidente, Eddy Cabreja, Sergio Abreu (tesorero), Porfirio Abreu (asesor) y Francisco Alberto (secretario).

La congregación salesiana, dentro de la Iglesia católica, son una familia de hombres y mujeres fundada por el sacerdote católico italiano Juan Bosco. El padre Juan Bosco era conocido popularmente como "Don" Bosco, palabra italiana que significa "Padre" Bosco.

El apóstol de la juventud

San Juan Bosco (1815-1888) fue denominado Padre y Maestro de la Juventud por su ferviente lucha en favor de los jóvenes sin hogar, delincuentes juveniles y otros menores desfavorecidos.

Por su trabajo con los jóvenes fue declarado el 5 de diciembre de 1993 como fiesta de San Juan Bosco mediante la Ley No. 20-93.

Es incluso, por esta efeméride que en el país se crea la Dirección General de Promoción de la Juventud, la cual se hace efectiva a través del Decreto Núm. 2981, del 21 de mayo de 1985.

Justo en el año 1993 se establece el Día y Premio Nacional de la Juventud, los cuales fueron instaurados a través de la Ley Núm. 20-93, del 5 de diciembre de 1993.

En tanto, el 26 de julio del año 2000, fue promulgada la Ley General de Juventud, Núm. 49-00, donde también se estipulaba la creación de la Secretaría de Estado de la Juventud, en la actualidad Ministerio de la Juventud.

