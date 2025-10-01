Tras apresamiento de agentes, confían en que habrá justicia por "ejecución" de cinco en Santiago

Los cinco hombres fueron ultimados por la Policía en un supuesto intercambio de disparos, hecho que el Ministerio Público investiga. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ/ARCHIVO )

Los familiares de José Vladimir Valerio Estévez y Julio Alberto Gómez, dos de los fallecidos a manos de agentes policiales en La Barranquita, al suroeste de Santiago, expresaron este miércoles confianza en el trabajo del Ministerio Público para lograr que se haga justicia.

Rafael Valerio, representante legal y pariente de José Vladimir Valerio Estévez, uno de los ultimados, entiende que la investigación realizada por el órgano acusador es "seria".

"Realmente creemos en el trabajo que se ha hecho y nosotros hemos sido parte fundamental en las pruebas contundentes que le hemos mostrado al Ministerio Público," afirmó Valerio.

Según el abogado, estas evidencias comprometen penalmente a los agentes que participaron en el hecho.

Dicen tienen testigos

Señaló que hay testigos dispuestos a ofrecer declaraciones en un eventual juicio sobre lo ocurrido.

Rafael Valerio enfatizó que la familia no será amedrentada por la Policía, "a pesar de los intentos".

El abogado contrastó la actuación del órgano acusador con la de la uniformada, cuestionando que a 20 días del suceso, la Policía no ha variado el informe preliminar que señala a su pariente como un delincuente.

"Sabemos que el trabajo de ellos no es como el de la Policía que se prestan a dar informaciones preliminares sin ningún sustento," señaló.

Se espera que en las próximas horas los 11 agentes involucrados en la masacre sean presentados ante el juez de Atención Permanente de Santiago para que conozca la solicitud de medidas de coerción.

Por su parte, Slaine Agramonte, esposa del también ultimado Julio Alberto Gómez, espera una justicia transparente.

Agramonte manifestó que si bien al inicio había dudas, ahora confía tras la detención de los agentes.

