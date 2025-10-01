Gobierno anuncia 40 mil familias fueron integradas a la Ruta de Superación de la Pobreza

Augusto de los Santos, director del Siuben (izquierda), durante el acto de incorporación de nuevas familias a la Ruta de Superación de la Pobreza. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 40,000 nuevas familias fueron incluidas en la Ruta de Superación de la Pobreza (RSP), una estrategia de inclusión social integral que busca ampliar oportunidades de desarrollo y acompañar a los hogares más vulnerables en su camino hacia una vida más digna.

Así lo informó este miércoles la Dirección de Desarrollo Social Supérate (DDSS), en conjunto con el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), a través de una nota de prensa.

El director del Siuben, Augusto de los Santos, resaltó la importancia de esta iniciativa, en la que los beneficiarios no solo reciben un apoyo económico, sino también acompañamiento y seguimiento que les permite lograr una transformación real en sus vidas.

"Como Sistema Único de Beneficiarios nuestra función es la identificación y la focalización de las diversas familias que van a formar parte de estos sistemas de apoyo que tiene el Gobierno dominicano, sistemas que van más allá de las transferencias monetarias condicionadas, van más allá de recibir una tarjeta", precisó.

Además, manifestó su agradecimiento por formar parte de esta nueva estrategia, en la cual la entidad a su cargo tiene la misión de identificar aquellas familias que verdaderamente necesitan el apoyo gubernamental "para que llegue al que realmente lo necesita".

De su lado, Siria Frías, subdirectora de Superación de la Pobreza de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, explicó la importancia de esta nueva incorporación de familias.

"Estas familias que hoy tenemos aquí presentes van a formar parte de unas 40 mil familias a nivel nacional, que se integran a todo lo que es el camino de la Ruta de Superación. Hoy inicia un paso donde ustedes a través de ese apoyo económico que van a recibir, también tendrán las puertas abiertas a formaciones y capacitaciones., oportunidades de empleo y de emprendimiento", expresó Frías.

Expansión

Con esta expansión, el programa alcanza un total de 276,951 hogares impactados, lo que representa más de 830,853 personas beneficiadas en todo el país, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

La RSP es un modelo innovador que aborda la pobreza desde una perspectiva multidimensional, ofreciendo herramientas para enfrentar vulnerabilidades específicas y avanzar hacia la movilidad social. Su metodología combina acciones en hábitos saludables, aspiraciones, superación social y económica, con ejes transversales en capacitación técnica, habilidades tecnológicas y participación comunitaria.

Según informaron las autoridades, la meta para el año 2028 es impactar a 1, 495,141 hogares para el año 2028, lo que equivale a 4,485,423 personas, a través de la intervención directa y el fortalecimiento de redes comunitarias que impulsen la autonomía y cohesión social en los hogares más vulnerables de la República Dominicana.