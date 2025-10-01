Migración informa deportación de más de 34 mil haitianos en septiembre
Dijo que en lo que va de 2025, el total de extranjeros indocumentados repatriados asciende a 285,614
La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles que durante el mes de septiembre de este 2025 fueron deportados 34,873 ciudadanos haitianos que se encontraban en situación migratoria irregular en la República Dominicana. Dijo que la medida forma parte de un plan de interdicción coordinado con las fuerzas de seguridad del Estado.
Con estas cifras, aseguró que se eleva a 370,240 el número de personas repatriadas en el primer año de gestión del vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, quien asumió la dirección de la DGM el 1 de octubre de 2024, por designación del presidente Luis Abinader.
"En lo que va de 2025, el total de extranjeros indocumentados repatriados asciende a 285,614, consolidando a la DGM como uno de los principales actores en el control de flujos migratorios y en la protección de la seguridad nacional", acotó la entidad en una nota de prensa.
Deportaciones por centros
Según datos ofrecidos por la entidad, los operativos se realizaron en diversos puntos del país. Entre los centros de procesamiento destacan:
Haina: 11,453 repatriados
Dajabón: 8,470
Santiago: 848
Benerito: 910
Elías Piña: 2,475
Pedernales: 1,581
Jimaní: 3,162
Dajabón (adicional): 1,581
Elías Piña (adicional): 3,079
Agregó que las deportaciones se realizaron con el apoyo de organismos como el Ejército (ERD), Armada (ARD), Fuerza Aérea (FARD), Policía Nacional, Ciutran, Digesett, entre otras instituciones.
Cifras mensuales
Según Migración, la distribución mensual de repatriaciones en 2025 fue la siguiente:
Enero: 31,221
Febrero: 26,659
Marzo: 28,534
Abril: 32,540
Mayo: 34,290
Junio: 30,759
Julio: 31,462
Agosto: 35,276
Septiembre: 34,873
Enfoque integral
La DGM aseguró que estas operaciones forman parte de un enfoque integral para regularizar la presencia extranjera en el país, prevenir delitos relacionados con la migración irregular, y garantizar que quienes ingresen lo hagan conforme a la ley.
"Las interdicciones fueron respaldadas por herramientas tecnológicas de vigilancia y procesos de verificación en puntos estratégicos del territorio nacional", acotó.
La institución indicó que las acciones se desarrollan con apego a las normativas nacionales e internacionales de respeto a los derechos humanos y con el objetivo de evitar que personas en condición vulnerable caigan en redes de tráfico o explotación.