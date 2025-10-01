×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Haitianos
Haitianos

Migración informa deportación de más de 34 mil haitianos en septiembre

Dijo que en lo que va de 2025, el total de extranjeros indocumentados repatriados asciende a 285,614

    Expandir imagen
    Migración informa deportación de más de 34 mil haitianos en septiembre
    Imagen suministrada por Migración de parte de los haitianos indocumentados. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles que durante el mes de septiembre de este 2025 fueron deportados 34,873 ciudadanos haitianos que se encontraban en situación migratoria irregular en la República Dominicana. Dijo que la medida forma parte de un plan de interdicción coordinado con las fuerzas de seguridad del Estado.

    Con estas cifras, aseguró que se eleva a 370,240 el número de personas repatriadas en el primer año de gestión del vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, quien asumió la dirección de la DGM el 1 de octubre de 2024, por designación del presidente Luis Abinader.

    "En lo que va de 2025, el total de extranjeros indocumentados repatriados asciende a 285,614, consolidando a la DGM como uno de los principales actores en el control de flujos migratorios y en la protección de la seguridad nacional", acotó la entidad en una nota de prensa.

    Deportaciones por centros

    Según datos ofrecidos por la entidad, los operativos se realizaron en diversos puntos del país. Entre los centros de procesamiento destacan:

    • Haina: 11,453 repatriados

    • Dajabón: 8,470

    • Santiago: 848

    • Benerito: 910

    • Elías Piña: 2,475

    • Pedernales: 1,581

    • Jimaní: 3,162

    • Dajabón (adicional): 1,581

    • Elías Piña (adicional): 3,079

    Agregó que las deportaciones se realizaron con el apoyo de organismos como el Ejército (ERD), Armada (ARD), Fuerza Aérea (FARD), Policía Nacional, Ciutran, Digesett, entre otras instituciones.

    Cifras mensuales

    Según Migración, la distribución mensual de repatriaciones en 2025 fue la siguiente:

    • Enero: 31,221

    • Febrero: 26,659

    • Marzo: 28,534

    • Abril: 32,540

    • Mayo: 34,290

    • Junio: 30,759

    • Julio: 31,462

    • Agosto: 35,276

    • Septiembre: 34,873

    Enfoque integral

    La DGM aseguró que estas operaciones forman parte de un enfoque integral para regularizar la presencia extranjera en el país, prevenir delitos relacionados con la migración irregular, y garantizar que quienes ingresen lo hagan conforme a la ley.

    "Las interdicciones fueron respaldadas por herramientas tecnológicas de vigilancia y procesos de verificación en puntos estratégicos del territorio nacional", acotó.

    La institución indicó que las acciones se desarrollan con apego a las normativas nacionales e internacionales de respeto a los derechos humanos y con el objetivo de evitar que personas en condición vulnerable caigan en redes de tráfico o explotación.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.