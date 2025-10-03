Intrant sustituye a Dekolor por consorcio internacional para emisión de licencias

Al centro, Milton Morrison, director del Intrant, a su derecha Miguel de la Rosa, ex presidente del Colegio de Abogados y en el extremo, Edwin Féliz, viceministro de Interior y Policia. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO. )

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, informó la contratación de un Consorcio de empresa Mobility ID para la emisión de la nueva licencia que le dejará beneficios al Estado por alrededor de mil millones de pesos.

El consorcio lo integran la empresa Midas Dominicana S.A., G.E.T Secure ID Corp., Consorcio STC, S.A. y Thomas Greg & Sons Gráfica E Servicios Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Equipamentos LTDA, La mayoría de esas empresas tienen experiencia en la emisión de licencia de conducir.

En una rueda de prensa en la que participaron los veedores del proceso y comentaristas de programas de radio y televisión, Morrison explicó que ahora el Estado dominicano tendrá el control directo del sistema de datos ciudadanos que contienen las licencias, información que estaba en poder de la empresa saliente desde hace 20 años.

Informó que se convocó a licitación internacional con toda la transparencia posible y el apoyo de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Además, estuvieron como veedores la Universidad Intec, el viceministro de Interior y Policía, Edwin Féliz; Miguel de la Rosa, ex presidente del Colegio de Abogados; y José Antonio Constanzo, entre otros.

Ampliación de cobertura

De acuerdo con Morrison el actual servicio de licencia que manejaba hasta ahora la empresa Dekolor generaba un déficit económico al Estado y la cobertura se limitaba a solo 14 provincias y cinco ciudades de varios países y que con el actual consorcio cubrirá todo el territorio nacional y 10 países y ciudades como Bostón, Pueto RTico, Nueva Jersey, Bruselas y Barcelona.

Destacó que ahora el Estado dominicano, por primera vez, tendrá propiedad del software, código y fuente de la base de datos de las licencias que estaba en poder de la empresa saliente, por lo que se recupera la seguridad nacional que debe tener ese tipo de documentos que debe blindar la identidad biométrica de todos los dominicanos.

La nueva licencia será elaborada con material de policarbonato de última generación, con QR dinámico, PKI, homolograma y estándares ISO. De igual modo, se mantendrá el actual costo del documento y se podrá desarrollar el proyecto del sistema de licencia por puntos.

"El impacto financiero positivo: proyección de mil millones de pesos de ganancia para reinversión en programas y planes para la seguridad vial, lo que significa un cambio de modelo de servicio público de regulación por parte de la soberanía estatal.