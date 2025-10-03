D’Angelo Ortiz, heredero del Big Papi, inicia su camino con los Leones del Escogido

D'Angelo Ortiz es parte de la reserva de los Leones del Escogido. ( DARE COLLADO/DIARIO LIBRE )

D’Angelo Ortiz, hijo del inmortal de Cooperstown David Ortiz, se estrenó como profesional el verano pasado (Clase A) tras ser elegido por los Medias Rojas en la ronda 19 del sorteo de 2024 y recibir un bono de US$150 mil.

El nacido en Miami hace 21 años jugó 79 partidos entre las categorías novatos y Clase A con una línea ofensiva de .269/.368/.298 con cinco dobles y 28 remolcadas. Ortiz, de 6’1 pies y 190 libras, se entrena en el campamento de los Leones del Escogido, que lo tomó en la sexta ronda.

En entrevista con Diario Libre, el prospecto aseguró que llevar el apellido Ortiz representa una gran responsabilidad y trata de estar a la altura.

Sobre los consejos de su padre, el antesalista e inicialista reveló una de las enseñanzas más marcadas: “Cada vez que yo tengo un juego malo, él me pregunta si voy a llorar, yo le digo que no, entonces me dice que siga adelante, que eso es la pelota”.

Ortiz busca el equilibrio en su primer año como profesional, un oficio que le exige una rutina intensa entre entrenamientos, partidos y descanso. En sus días libres, confiesa que prefiere relajarse jugando videojuegos.

La convivencia con otros compañeros de equipo, especialmente dominicanos, le ha permitido mantener la conexión con sus raíces, con actividades como cocinar con compañeros y así evitar comer la comida del complejo, ya que, no es de su gusto y prefiere la comida dominicana.

Draft de novatos 2025

Recordó con emoción el momento de ser elegido en el draft el pasado 10 de septiembre: “Yo estaba en mi casa y me llamaron todos mis amigos de Dominicana. Estaba feliz, gracias a Dios, porque, aunque yo sabía que el draft era ese día, no sabía la hora. Fue un momento especial”.

Con disciplina, humildad y el respaldo de un apellido que pesa en la historia del béisbol, D’Angelo Ortiz aspirar labrar su camino que lo deposite en las Grandes Ligas.