Seis nacionales haitianos en condición migratoria irregular, que eran transportados de manera clandestina en un camión, fueron detenidos por miembros del Ejército República Dominicana, en Elías Piña.

Según un comunicado, tres de los indocumentados se encontraban escondidos en una mezcladora de cemento que cargaba el camión marca International, modelo E/T, año 1988, placa L369326, cuando fue interceptado por los soldados, tras hacer caso omiso a la orden de detenerse en el puesto de control, emprendiendo la huida.

Tras una persecución de aproximadamente 500 metros, el camión fue alcanzado y detenido.

En el interior del camión, cargado de equipos de construcción, fueron encontrados los seis extranjeros indocumentados, incluyendo el conductor.

Los nacionales haitianos detenidos junto al camión fueron trasladados al destacamento del ERD en Bánica, para posteriormente ser remitidos a la Fortaleza La Estrelleta, donde se procederá conforme a la Ley.

