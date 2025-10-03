Inauguran extensión del ITLA en San Francisco de Macorís

El acto de apertura del nuevo recinto estuvo encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el rector del ITLA, Rafael Féliz García y el presidente del INDOTEL, Guido Gómez Mazara. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) dejó formalmente inaugurada su extensión en en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, con una moderna infraestructura orientada a fortalecer el capital humano en áreas clave para el desarrollo productivo de la región.

Se suma a las ya existentes en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santiago, San Pedro de Macorís, Bonao, Moca, Monte Plata, Nagua y Pedernales, ampliando así la cobertura educativa tecnológica a nivel nacional.

El acto de apertura del nuevo recinto estuvo encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el rector del ITLA, Rafael Feliz García y el presidente del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, reafirmando el compromiso del gobierno dominicano con la democratización del acceso a la educación tecnológica, como eje estratégico del desarrollo nacional.

Esta sede permitirá la formación de más de 6,000 personas al año en carreras cortas, diplomados, talleres y microcredenciales altamente especializadas, alineadas con las necesidades del mercado laboral local y nacional.

El nuevo centro académico cuenta con cinco aulas tecnológicas, tres de ellas equipadas con pantallas inteligentes para clases interactivas y transmisiones en vivo; una biblioteca con estaciones de trabajo, y espacios adecuados para la investigación y el estudio colaborativo. En total, la infraestructura tiene capacidad para acoger hasta 150 estudiantes de manera simultánea.

Durante el acto inaugural, el rector del ITLA, maestro Rafael Féliz García, destacó la visión del presidente Abinader de llevar la educación tecnológica a cada rincón del país, y subrayó la importancia de esta nueva extensión en la transformación productiva del Nordeste.

"Aquí ofreceremos una oferta académica adaptada a las dinámicas productivas de la región, con programas en inteligencia artificial, ciencia de datos, desarrollo de software, ciberseguridad, redes de información y multimedia, enfocados en sectores estratégicos como el agro, la manufactura, el turismo industrial y las PYMES exportadoras", expresó Féliz García.

La oferta formativa de este nuevo centro incluye programas diseñados para responder a las demandas tecnológicas del entorno, tales como:

Ciencia de datos aplicada al agro y la industria.

al agro y la industria. Inteligencia artificial para mantenimiento predictivo y analítica empresarial.

para mantenimiento predictivo y analítica empresarial. Desarrollo de software para pequeñas empresas y gobiernos locales.

para pequeñas empresas y gobiernos locales. Ciberseguridad en entornos físicos y en la nube, redes de información para sectores productivos y servicios públicos.

en entornos físicos y en la nube, redes de información para sectores productivos y servicios públicos. Multimedia orientada al marketing territorial, el diseño gráfico y la exportación.

Inversión conjunta

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/03/whatsapp-image-2025-10-03-at-50405-pm-bb05c251.jpeg Rafael Féliz García, rector del ITLA. (FUENTE EXTERNA)

La nueva instalación fue desarrollada en alianza con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), como parte de la visión del gobierno de convertir a la República Dominicana en un referente regional en formación técnica, innovación y transformación digital.

El proyecto fue ejecutado mediante una inversión conjunta que asciende a 25 millones de pesos, que incluyó un aporte de 12 millones por parte de INDOTEL, destinados al equipamiento tecnológico del centro, y 13 millones invertidos por el ITLA en la remodelación, adecuación y transformación de la nave industrial que hoy alberga este espacio formativo.