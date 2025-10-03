Policía Nacional inaugura destacamento en El Seibo
La nueva estación policial permitirá ofrecer un servicio más eficiente y cercano a la ciudadanía
El mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la Policía Nacional, inauguró el jueves, un nuevo destacamento policial en la provincia El Seibo.
En sus declaraciones, Guzmán Peralta agradeció al presidente Luis Abinader por lo que calificó como "una muestra del compromiso de transformación y dignificación de la carrera policial".
También reconoció la donación del terreno por parte de la Central Romana Corporation, gesto que hizo posible la construcción de la moderna infraestructura.
"La Policía Nacional y la comunidad seibana agradecen esta iniciativa que acerca la institución a la sociedad para seguir trabajando en proteger y servir", expresó el director policial.
- El acto contó, además, con la presencia de Ángel de la Cruz, presidente de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, quien encabezó la entrega de la obra en representación del Gobierno.
Se informó que, la nueva estación policial permitirá ofrecer un servicio más eficiente y cercano a la ciudadanía, consolidando los esfuerzos del Gobierno y de la Policía Nacional en favor de la paz y la seguridad en todo el Territorio Nacional.