Policía Nacional inaugura destacamento en El Seibo

El mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la Policía Nacional, junto a autoridades de la provincia El Seibo durante la inauguración del nuevo destacamento. ( FUENTE EXTERNA )

El mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la Policía Nacional, inauguró el jueves, un nuevo destacamento policial en la provincia El Seibo.

En sus declaraciones, Guzmán Peralta agradeció al presidente Luis Abinader por lo que calificó como "una muestra del compromiso de transformación y dignificación de la carrera policial".

También reconoció la donación del terreno por parte de la Central Romana Corporation, gesto que hizo posible la construcción de la moderna infraestructura.

"La Policía Nacional y la comunidad seibana agradecen esta iniciativa que acerca la institución a la sociedad para seguir trabajando en proteger y servir", expresó el director policial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/03/whatsapp-image-2025-10-03-at-72055-am-9f561f03.jpeg El mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la Policía Nacional, junto a autoridades de la provincia El Seibo durante la inauguración del nuevo destacamento. (FUENTE EXTERNA)

Te puede interesar Raquel Peña inaugura destacamento policial en Puñal, Santiago para reforzar la seguridad ciudadana

El acto contó, además, con la presencia de Ángel de la Cruz, presidente de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, quien encabezó la entrega de la obra en representación del Gobierno.

Se informó que, la nueva estación policial permitirá ofrecer un servicio más eficiente y cercano a la ciudadanía, consolidando los esfuerzos del Gobierno y de la Policía Nacional en favor de la paz y la seguridad en todo el Territorio Nacional.