UASD y Lotería Nacional firman convenio para impulsar investigación y políticas públicas

El acuerdo incluye un plan de capacitación, que será incorporado a la oferta de postgrado de la UASD

    Expandir imagen
    UASD y Lotería Nacional firman convenio para impulsar investigación y políticas públicas
    Teófilo -Quico- Tabar, director de la Lotería Nacional y el rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo. (FUENTE EXTERNA)

    La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Lotería Nacional Dominicana suscribieron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la investigación social y la formación académica en el país, en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030).

    Tras su aprobación por el Consejo Universitario y el Consejo Consultivo de la Lotería, el acuerdo fue suscrito por el administrador General de la Lotería Nacional, Teófilo -Quico- Tabar y el rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo.

    • El convenio contempla el apoyo a proyectos de investigación en políticas públicas desarrollados por equipos de investigación de la UASD.

    Según un documento de prensa, el acuerdo incluye además, un plan de capacitación, que será incorporado a la oferta de postgrado de la UASD, con el propósito de fortalecer las competencias del personal de la Lotería Nacional y eficientizar sus funciones.

    Un premio

    De manera adicional, se instituye un premio anual a la mejor investigación en políticas públicas y un programa de difusión científica mediante publicaciones y revistas, incluyendo la revista cuatrimestral del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas.

    Durante el acto, las autoridades de ambas instituciones resaltaron la importancia del acuerdo como una apuesta conjunta por la educación superior, la investigación científica y el diseño de políticas públicas que impulsen el desarrollo nacional.

