Consorcio asume la emisión de las licencias con promesa de cobertura nacional y seguridad biométrica

Milton Morrison, director del Intrant, anuncia el nuevo consorcio que se encargará de emitir la licencia de conducir en el país. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El consorcio de empresas Mobility ID fue contratado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) como nuevo emisor de la licencia de conducir en el país, tras ganar una licitación internacional. La empresa asumirá la responsabilidad de ofrecer el servicio a nivel nacional y de incorporar tecnología de seguridad biométrica al documento.

Mobility ID lo integran Midas Dominicana S.A., G.E.T Secuere ID Corp., Consorcio STC, S.A. y Thomas Greg & Sons Gráfica E Servicios Industria e Comercio, Importacao e Exportacao de Equipamentos LTDA. La mayoría de esas empresas tiene experiencia en la emisión de licencia de conducir.

El director del Intrant, Milton Morrison, explicó en la rueda de prensa en la que se hizo el anuncio, que ahora el Estado dominicano tendrá el control directo del sistema de datos ciudadanos que contienen las licencias, información que estaba en poder de la empresa saliente, Dekolor, desde hace 20 años.

Prometió además, que con el nuevo contrato, el Estado tendrá beneficios por alrededor de mil millones de pesos.

Morrison informó que se convocó a licitación internacional con toda la transparencia posible y el apoyo de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

En la actividad participaron los veedores del proceso y comentaristas de programas de radio y televisión.

Además, estuvieron como veedores la Universidad Intec, el viceministro de Interior y Policía, Edwin Féliz; Miguel de la Rosa, expresidente del Colegio de Abogados, y José Antonio Constanzo, entre otros.

Ampliación de cobertura

De acuerdo con Morrison, el actual servicio de licencia que manejaba hasta ahora la empresa Dekolor generaba un déficit económico al Estado y la cobertura se limitaba a solo 14 provincias y cinco ciudades de varios países. Asegura que con el actual consorcio se cubrirá todo el territorio nacional y 10 países y ciudades como Boston, Puerto Rico, Nueva Jersey, Bruselas y Barcelona.

Destacó que ahora el Estado dominicano, por primera vez, tendrá la propiedad del software, código y fuente de la base de datos de las licencias que estaba en poder de la empresa saliente, por lo que se recupera la seguridad nacional que debe tener ese tipo de documentos, que debe blindar la identidad biométrica de todos los dominicanos.

El nuevo plástico La nueva licencia será elaborada con material de policarbonato de última generación, con QR dinámico, PKI, homolograma y estándares ISO.

De igual modo, se mantendrá el actual costo del documento y se podrá desarrollar el proyecto del sistema de licencia por puntos, asegura el Intrant.

Morrison indicó que los mil millones que generará de ganancia el contrato al Estado, se utilizarán para reinversión en programas y planes para la seguridad vial.