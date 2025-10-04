En operativos conjuntos realizados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG) y el Instituto Postal Dominicano (Inposdom), agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a miembros del Ministerio Público, confiscaron varias cantidades de cocaína líquida y sólida ocultas en paquetes con destino a Europa y Estados Unidos.

En el primer operativo, agentes de la DNCD, con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac) y unidades caninas, detectaron siete envases que simulaban ser productos de belleza pero que estaban llenos de cocaína líquida.

Los envases estaban en una caja de cartón enviada desde el Distrito Nacional con destino a un edificio de apartamentos en Antwerpen, Bélgica. El peso exacto de la sustancia será confirmado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

En un segundo operativo en el Inposdom, las autoridades incautaron un porta planos que ocultaba casi 400 gramos de cocaína sólida. Este paquete fue enviado desde Boca Chica y tendría como destinataria a una mujer en Poplar, St Hazleton, Pensilvania, Estados Unidos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y detener a los responsables de esta red internacional de narcotráfico, que utiliza métodos innovadores para evadir los controles en aeropuertos y puertos.

El Ministerio Público y la DNCD han reforzado sus operativos de interdicción para frenar el tráfico de drogas hacia Europa y Estados Unidos, destacando la importancia de la cooperación entre agencias para desmantelar estas redes criminales.

