Ejército detiene a 86 haitianos indocumentados durante patrullaje en Valverde y Montecristi

Las detenciones de los haitianos indocumentados se produjeron mediante labores de patrullaje realizadas en Villa Elisa, Hatillo Palma, Laguna Salada y Mao, conforme al Ejécito. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de la República Dominicana (ERD) informó este domingo que soldados de la entidad realizaron la detención de 86 haitianos en condición migratoria irregular, durante operativos de interdicción realizados en diferentes comunidades de las provincias Valverde y Montecristi.

Según una nota de prensa, las detenciones se produjeron mediante labores de patrullaje realizadas en Villa Elisa, Hatillo Palma, Laguna Salada y Mao, de las referidas provincias.

Dentro de los detenidos figuran 41 hombres y 45 mujeres.

Explicó que los extranjeros indocumentados fueron trasladados bajo custodia a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, y posteriormente entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso de repatriación.

Con este operativo, el Ejército de la República Dominicana reafirma su compromiso de continuar desarrollando acciones de interdicción migratoria, combate al contrabando ilícito y otros delitos, en apoyo a las demás instituciones del Estado para el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.

