Incautan 42 paquetes de presunta marihuana en el aeropuerto de Punta Cana

La droga y el bulto incautados. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac) incautaron 42 paquetes presumiblemente de marihuana, durante labores de inspección conjunta, desarrolladas en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia.

La DNCD informó que las unidades actuantes localizaron un bulto en una de las áreas de la terminal, sin ticket de identificación, con imágenes sospechosas en su interior, procediendo de inmediato a realizar el protocolo de actuación.

Dentro del bulto se encontraron 42 paquetes de presunta marihuana, envueltos en fundas plásticas y empacados al vacío, con un peso preliminar de 62 libras.

¿De dónde vino el bulto?

"El bulto, procedente de México, estaba de tránsito por el país y su destino final era Kingston, Jamaica", señaló la agencia antidrogas.

"El Ministerio Público y la DNCD -agregó- han iniciado una investigación en relación al caso, mientras continúan redoblando las operaciones de interdicción para perseguir y atacar el narcotráfico internacional, en aeropuertos y puertos del país".

Los 42 paquetes de la presunta droga fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.