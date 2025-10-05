Infotep inaugura Centro Tecnológico en Jarabacoa

Nuevo Centro Tecnológico Mario Nelson Galán ubicado en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) informó que inauguró este domingo el Centro Tecnológico Mario Nelson Galán ubicado en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, con el objetivo de acercar la capacitación técnico-profesional a una de las zonas de mayor crecimiento económico, turístico y residencial del país.

El centro ofrecerá oferta formativa en áreas de alta demanda laboral, incluyendo electricidad, informática, programación web, ciberseguridad, marketing digital, contabilidad, idiomas y habilidades blandas, como liderazgo e inteligencia emocional, indica una nota de prensa de la entidad.

El acto fue encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director general del Infotep, profesor Rafael Santos Badía, acompañados de autoridades locales y provinciales, empresarios y líderes comunitarios.

Paliza afirmó que la inauguración del Centro Tecnológico Mario Nelson Galán representa un símbolo del proceso de transformación institucional y expansión territorial que ha experimentado el Infotep durante los últimos cinco años.

"Este nuevo centro fortalece el desarrollo sostenible de Jarabacoa, una comunidad en crecimiento que combina su potencial ecológico, turístico y social, y que ahora contará con una herramienta clave para formar a jóvenes y adultos con las competencias necesarias para impulsar el progreso local y nacional", aseguró.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/05/whatsapp-image-2025-10-05-at-43605-pm-8c6d2221.jpeg Inauguración del Centro Tecnológico Mario Nelson Galán ubicado en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega. (FUENTE EXTERNA)

Jarabacoense destacado

Santos Badía informó que la Junta de Directores del Infotep aprobó designar el nuevo Centro Tecnológico con el nombre Mario Nelson Galán en honor a quien fuera un jarabacoense destacado, maestro y médico que ofrendó su vida por los ideales de libertad, justicia y progreso.

"Este centro no es solo un edificio, es una respuesta al sueño de los jóvenes de tener oportunidades reales de crecimiento. Lo dedicamos a la memoria de Mario Nelson Galán, un héroe jarabacoense, maestro y médico que ofrendó su vida por los ideales de libertad y justicia. Hoy honramos su ejemplo formando a las nuevas generaciones con las herramientas del conocimiento y del trabajo digno", expresó Santos Badía.

El titular del Infotep destacó que, mediante acuerdos con la Fundación Serranía, la institución ha formado más de 12 mil 500 mujeres en Jarabacoa, y señaló que este nuevo centro marca el inicio de un proyecto de mayor alcance para seguir fortaleciendo la formación técnico profesional en la región.

Explicó que, por tratarse de un municipio con una alta concentración de segundas residencias, Jarabacoa genera una creciente demanda de servicios profesionales y domésticos, lo que abre amplias oportunidades de empleo para personas debidamente capacitadas en el trabajo del cuidado y otras áreas productivas.

45 aniversario

Esta inauguración se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del 45 aniversario del Infotep, institución creada el 16 de octubre de 1980, bajo el modelo tripartito que integra al Estado, los empresarios y los trabajadores, con el propósito de impulsar la formación técnico-profesional en la República Dominicana.