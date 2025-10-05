Migración reporta que deportó 93 personas de 31 países en lo que va de año

La Dirección General de Migración ofreció los datos este domingo. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Dirección General de Migración (DGM) informó que en lo que va este 2025 repatrió a 93 extranjeros en situación migratoria irregular, provenientes de 31 países de América, Europa, Asia y África, como parte de su política de control migratorio y fortalecimiento de la seguridad nacional.

De acuerdo con el informe oficial, los datos excluyen a ciudadanos haitianos, cuyas repatriaciones se manejan en una categoría aparte. Los países con mayor número de deportados fueron Estados Unidos (29), Venezuela (10), Cuba (8), China (5) y Francia (4).

Otras naciones con ciudadanos repatriados incluyen a México, Alemania, Polonia, Rusia y Puerto Rico (3 cada uno); República Checa (2); y un caso por país de Lituania, Rumanía, Albania, Hungría, Nigeria, Jamaica, Nicaragua, Colombia, Chile, Guatemala, Perú, Ucrania, Uruguay, Panamá, India, Irán, Hong Kong, Yemen e Islas Turcas y Caicos.

Proceso de deportaciones

La DGM señaló que los costos de estos procesos fueron cubiertos con fondos institucionales, y que cada deportación se llevó a cabo bajo protocolos estandarizados que garantizan la verificación de identidad y el respeto de los derechos humanos de las personas involucradas.

En coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado, el organismo ha fortalecido la vigilancia en puntos críticos y zonas fronterizas, aplicando mecanismos de detección temprana para controlar flujos migratorios irregulares.

"La eficiencia de nuestras operaciones se traduce no solo en cifras, sino también en la capacidad de preservar la normalidad en las comunidades y actuar con responsabilidad y respeto hacia quienes son repatriados", señaló la DGM en un comunicado.

Con estas acciones, la institución reafirma su compromiso con una gestión migratoria firme pero con enfoque humano, en consonancia con las leyes nacionales e internacionales que regulan el tránsito y permanencia de extranjeros en el país