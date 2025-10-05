Operación "Garantía de Paz 2.0" deja 78 detenidos en sus primeras 48 horas

Una persona es revisada por un agente del Dicrim durante la Operación "Garantía de Paz 2.0". ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional reportó este domingo la detención de 78 presuntos delincuentes durante las primeras 48 horas de la Operación "Garantía de Paz 2.0", desplegada de manera simultánea en todo el país.

Una nota de prensa de la institución indica que, entre los arrestados figuran 70 personas sorprendidas en flagrante delito, seis prófugos de la justicia y dos detenidos por órdenes judiciales.

Durante los operativos se ocuparon nueve armas de fuego, entre ellas cuatro ilegales, dos de fabricación casera y tres retenidas por irregularidades en su documentación, así como 692 armas blancas.

Señala que fueron intervenidos 225 puntos de venta de drogas, donde se ocuparon 489 porciones de marihuana, 176 de crack, 489 de cocaína, 19 matas de marihuana, cuatro hookahs y 13 balanzas utilizadas para el pesaje de sustancias controladas.

Indocumentados

Durante los operativos, también fueron detenidos 275 extranjeros indocumentados y retenidos 70 vehículos por irregularidades en sus documentos o falta de placa.

Asimismo, apunta que se depuraron 97,521 motocicletas, de las cuales 3,879 fueron retenidas y 11 recuperadas tras figurar como sustraídas.

Contaminación sónica

La Policía dijo que, como parte de las acciones preventivas contra la contaminación sónica y el desorden en espacios públicos, las unidades operativas confiscaron 14 máquinas tragamonedas, 58 bocinas, 48 cajones, 66 kitipos y un equipo de sonido, utilizados en actividades ilegales o generadoras de molestias a la ciudadanía.

La Operación Garantía de Paz 2.0 se desarrolla bajo la coordinación de la Policía Nacional, junto al Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y Policía, Procuraduría General de la República, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos del Estado, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana, preservar el orden público y garantizar el libre esparcimiento de la población.

