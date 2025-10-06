Vecinos denuncian descontrol por "teteo" tras balacera que dejó dos muertos en Santiago

Agentes en el sector Pueblo Nuevo, de Santiago de los Caballeros donde se reportó una balacera en un "teteo". ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVAREZ )

Residentes en el sector Pueblo Nuevo, de Santiago de los Caballeros, denunciaron este lunes la falta de control por parte de las autoridades ante los constantes "teteos" que, según aseguran, se celebran cada fin de semana hasta el amanecer; sin la intervención de la Policía Nacional.

La preocupación surge tras el tiroteo ocurrido la mañana de este lunes, que dejó un saldo de dos jóvenes muertos y otros tres heridos.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Scory Manuel Tejeda, de 23 años, y Jason Alexander Bautista, de 20. Los heridos, cuyos nombres no han sido ofrecidos, permanecen hospitalizados en distintos centros de salud.

De acuerdo con versiones preliminares, el hecho se registró alrededor de las seis de la mañana durante un enfrentamiento a tiros entre grupos rivales en medio de una fiesta callejera en los alrededores de la calle Anacaona en la referida barriada.

“Los fines de semana aquí no hay control”, denunció Ramón Jiménez, residente en la zona.

El comunitario lamentó que “tuvieran que morir dos personas para que las autoridades acudan a Pueblo Nuevo.

Fiestas constantes

Otros vecinos, quienes por temor hacen reserva de sus identidades, señalaron que este tipo de fiestas en la vía pública se han vuelto constantes, muchas veces terminando en enfrentamientos violentos.

Recordaron además que hace una semana los miembros de una patrulla policial fueron atacados a pedradas por participantes de otro "teteo" en el mismo lugar, cuando intentaban dispersar la multitud.

Hasta la tarde de hoy, la Policía Nacional no se ha pronunciado sobre el hecho ni sobre las acciones que tomará para controlar la situación en Pueblo Nuevo.