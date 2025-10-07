Codia: más del 60 % de los proyectos de construcción en el Cibao se desarrollan de manera irregular

El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) de la regional norte, Ramón Martínez (al centro), habla durante una rueda de prensa. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) Regional Norte, expresó preocupación por la alta cantidad de proyectos de infraestructura que se ejecutan en el Cibao sin cumplir con los requisitos legales y técnicos establecidos para su aprobación.

El ingeniero Ramón Martínez sostuvo este martes que más del 60 por ciento de las obras en el sector construcción se desarrollan de manera irregular, sin los documentos de diseño ni las autorizaciones correspondientes de las instituciones competentes.

"Lamentablemente, las leyes están hechas, pero no se cumplen. Muchos proyectos se levantan sin supervisión técnica ni validación de planos o materiales, lo que representa un riesgo para la seguridad de las personas y el entorno", señaló Martínez.

Mesa de trabajo sobre riesgos

El ingeniero informó que recientemente fue realizada una mesa de trabajo, organizada por la Comisión de Riesgo y Vulnerabilidad del Codia Regional Norte, en la que participaron representantes de empresas del sector construcción y entidades vinculadas a la gestión de riesgo, como la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/whatsapp-image-2025-10-07-at-173911-abd70f2b.jpeg Los directivos del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) en la regional norte durante una rueda de prensa. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Explicó que en el encuentro se entregaron documentos a las compañías para recopilar información técnica que permita al gremio colaborar con las instituciones en la elaboración de informes y evaluaciones.

"Queremos brindar acompañamiento a las empresas y servir de apoyo a las autoridades. Nuestro interés es contribuir a que las construcciones se realicen dentro del marco de la ley y con la seguridad que la sociedad demanda", sostuvo.

El rol del Codia

El dirigente recordó que el Codia, como asesor del Estado y guardián del interés público, tiene el deber de velar por el ejercicio ético y profesional de la ingeniería, arquitectura y agrimensura.

"Nuestro compromiso es fortalecer la educación continua de los colegiados, promover la relación con las universidades y mantener una voz activa como asesores del Estado en temas de infraestructura y seguridad", destacó Martínez.

Anuncian feria regional del sector construcción

Martínez habló de esos temas durante la rueda de prensa donde la directiva del Codia Regional Norte anunció la primera Feria de la Construcción y las Ingenierías del Cibao, que se celebrará del jueves 27 al domingo 30 de noviembre de 2025 en las instalaciones del gremio en Santiago.

El evento, que se desarrollará bajo el lema "Construcción, Innovación y Tecnología", reunirá a más de 30 empresas y contará con la participación de instituciones públicas, financieras y académicas del sector.

La feria incluirá exposiciones, conferencias magistrales, talleres interactivos sobre avances tecnológicos en domótica, automatización y realidad virtual, así como la presentación de proyectos universitarios que serán premiados por su creatividad e innovación.