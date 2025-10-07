Delegación parlamentaria británica visita Migración para conocer estrategia migratoria del país

Durante la visita, el titular de la DGM, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (quinto de izquierda a derecha), destacó que la política migratoria nacional se ejecuta con apego a las leyes vigentes. ( FUENTE EXTERNA )

Una delegación del Grupo Británico de la Unión Interparlamentaria residente en el país visitó este jueves la sede de la Dirección General de Migración (DGM) con el objetivo de conocer la estrategia del gobierno dominicano en materia migratoria, así como su marco legal, su vínculo con la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos.

El encuentro formó parte de una agenda de intercambio institucional y parlamentario que desarrolla la delegación en República Dominicana, orientada a fortalecer la cooperación bilateral y compartir experiencias sobre los desafíos y buenas prácticas en la gestión de flujos migratorios, refiere una nota de prensa de Migración.

Durante la visita, el titular de la DGM, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, destacó que la política migratoria nacional se ejecuta con apego a las leyes vigentes y a los compromisos internacionales asumidos por el país, con un enfoque que prioriza la dignidad humana y la seguridad del Estado.

“Nuestro país enfrenta retos importantes en materia migratoria, y este tema constituye una prioridad estratégica para el gobierno dominicano, en la medida en que impacta directamente la estabilidad, seguridad y desarrollo del Estado”, expresó Lee Ballester.

La presentación institucional estuvo a cargo del general de brigada piloto Juan Carlos Vicente Pérez, director de Inteligencia de la DGM, quien ofreció un panorama sobre la situación migratoria nacional, los desafíos operativos y las acciones puestas en marcha para su control.

Por parte de la delegación británica, el diputado Darren Paffey valoró positivamente la visita, y afirmó que “nos llevamos ideas valiosas sobre los desafíos, las oportunidades y las estrategias que ustedes están aplicando”.

La comisión visitante fue encabezada por la diputada Jessica Morden e integrada por los parlamentarios Alex Sobel, Kim Johnson, Pete Wishart, Lord Alexander Randall y Joe Perry, director de Proyectos Internacionales de la Unión Interparlamentaria del Grupo Británico.Acompañaron al titular de la DGM la subdirectora general Ely Encarnación, Laura Maríñez, directora de Extranjería, y el coronel Manuel Carrasco, director de Control Migratorio.