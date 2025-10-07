Reportan desaparición de una dominicana tras ser deportada desde Puerto Rico

Ana Arelis Báez Pérez, la dominicana de 45 años, que fue deportada desde Puerto Rico el pasado 30 de marzo. Su familia desconoce su paradero. ( FUENTE EXTERNA )

La dominicana Ana Arelis Báez Pérez, de 45 años, fue deportada el pasado martes 30 de septiembre desde Puerto Rico, país al que emigró de manera irregular hace aproximadamente cinco años en busca de mejores condiciones de vida.

A su regreso al país, fue ingresada al Centro de Retención de Haina, gestionado por la Dirección General de Migración (DGM), de donde salió al día siguiente, pero su familia no ha tenido noticias sobre ella.

Su hijo, Ulises Mercedes, relató a Diario Libre que las autoridades le mostraron un video en el que se observa a su madre saliendo del centro. Sin embargo, desde entonces no ha recibido más información sobre su localización ni ha podido comunicarse con ella por ninguna vía.

"Bueno, hasta el momento solamente me han mostrado un video de que sí le dieron salida, pero es lo único. Desde que ella llegó al país yo no he tenido contacto con ella de ningún tipo, ni por llamada ni de ninguna forma", expresó el joven.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/whatsapp-image-2025-10-07-at-25808-pm-7a9ae075.jpeg La dominicanaAna Arelis Báez Pérez, quien es buscada por sus familiares. (FUENTE EXTERNA)

Indicó que las autoridades le aseguraron que se encuentran realizando una búsqueda para tratar de dar con su paradero, pero hasta el momento no ha obtenido más información. También señaló que su madre llegó al país físicamente bien, aunque no contaba con teléfono.

Una señora firmó su salida

Durante su búsqueda de información, Ulises se enteró de que una señora identificada como María de los Ángeles Benítez, madre de un hombre que supuestamente llegó en el mismo vuelo de deportación, firmó el documento de salida de Ana Arelis.

"Una señora firmó el documento de salida, pero aparte de eso no se sabe más nada. Cuando fui allá, solo una encargada en la puerta me dijo que ella había salido, pero después más nada", comentó.

El joven se enteró de la deportación de su madre a través de una llamada telefónica de Guillermo Abreu, expareja de Ana Arelis.

"Me llamaron el jueves, que a ella la habían deportado, pero cuando yo llegué el viernes a Haina, ya la habían dejado de salir", afirmó