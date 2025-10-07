Esto es lo que ha hecho Miriam Germán Brito tras dejar la Procuraduría

Miriam Germán Brito concluyó su gestión como procuradora general el 21 de febrero de 2025, tras haber sido designada para el período 2020-2024.

Antes de su salida de la Procuraduría General de la República, Germán Brito había anunciado que no tenía interés de continuar en el cargo. A pesar de ello, y a solicitud del presidente Abinader, se mantuvo hasta después de la aprobación de la nueva Constitución.

Ese período sabático se extendió por poco más de seis meses y terminó en septiembre pasado siendo nombrada tanto en puestos públicos como privados.

El primero en darse a conocer fue su incorporación al Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa). En septiembre de 2025, la empresa celebró su primera sesión de trabajo con los nuevos miembros designados por el presidente Luis Abinader, entre ellos Germán Brito.

En el acto, el presidente del consejo, Samuel Pereyra, destacó que las nuevas incorporaciones buscan fortalecer la institucionalidad, la transparencia y la eficiencia en el sector energético. Según los reportes, Germán Brito ocupa un rol directivo relevante dentro del consejo, aunque no se han detallado sus funciones específicas.

El 17 de septiembre la compañía General de Seguros anunció la incorporación de la ex procuradora general de la República, a su Consejo de Administración.

A través de una nota de prensa, se informó que Germán Brito se une al órgano directivo con el objetivo de fortalecer la gobernanza corporativa, la transparencia y las mejores prácticas dentro del sector financiero y asegurador del país.

La exprocuradora acompaña en la gestión a un equipo encabezado por Milagros de los Santos, presidenta del Consejo de Administración de General de Seguros, y los señores Luis Castillo, Jorge A. Hernández, Rafael Rodríguez Coronel y Ángel Baliño.

Embajadora mundial de CieloRD

Tras formar parte del consejo de Administración de General de Seguros ha recibido una nueva designación en la empresa como embajadora mundial de CieloRD, un programa de General de Seguros que ofrece servicios de repatriación o sepultura para dominicanos que fallecen en el extranjero.

CieloRD ofrece cobertura para el traslado del cuerpo a la República Dominicana o la sepultura en el lugar de residencia del asegurado. El servicio está orientado a brindar acompañamiento a las familias de la diáspora en momentos de duelo.

