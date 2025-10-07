Fundaciones Enciende Una Luz y AHF RD celebran el Día Internacional de la Niña en La Romana

La celebración por el Día Internacional de la Niña fue realizado en el Colegio Calasanz, bajo el lema "Rompiendo el Molde". ( FUENTE EXTERNA )

Más de 350 niñas participaron en una jornada especial organizada por la Fundación Enciende Una Luz en colaboración con AHF República Dominicana, con motivo del Día Internacional de la Niña.

Según una nota de prensa, el encuentro, realizado en el centro educativo Calasanz de La Romana bajo el lema "Rompiendo el Molde", se convirtió en un espacio de motivación y autoestima en el cual las niñas fueron inspiradas a reconocer su valor y autenticidad.

"Esta actividad es un sueño hecho realidad: llevar un mensaje positivo, conectar con la niñez de mi provincia y mostrarles el ejemplo de mujeres que han roto el molde. Gracias por estar aquí; la Fundación Enciende Una Luz seguirá aportando a la niñez", dijo el director de la fundación, Sandy Yan.

El Día Internacional de la Niña se celebra cada 11 de octubre.

La actividad contó con charlas dinámicas que abordaron temas clave para el desarrollo integral de las participantes.

Wandaly Soriano reflexionó sobre el impacto de las redes sociales en la construcción de la identidad; la pastora Nancy Amancio compartió un mensaje sobre la importancia de ser auténticas; mientras que la psicóloga Carmen Santana de Julián, de AHF, brindó herramientas para el cuidado de la salud emocional.

Además, trece mujeres destacadas de diferentes ámbitos compartieron sus experiencias con las niñas, entre ellas la atleta olímpica Fiordaliza Cofil, la periodista Hilda Peguero, la doctora Ángela Sánchez, la estilista Karen Leidy Ramírez, la diputada Jacqueline Fernández Brito y la directora de la Fundación 8 Billion Voice, Sana Abbasi.

La jornada también incluyó la entrega de más de 40 mochilas con útiles escolares y 10 tabletas, así como presentaciones artísticas a cargo de Pointe Centro de Danza, el grupo musical Adonai y el cantante Wilkin Papa Gozo.