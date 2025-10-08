Eduardo Estrella recuerda a su hijo fallecido en tragedia del Jet Set: "Todo lo haré en su memoria"

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, junto a su hijo fallecido, Guarionex Estrella Cruz. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones y exsenador de Santiago, Eduardo Estrella, recordó este miércoles a su fallecido hijo Guarionex Estrella Cruz, al cumplirse seis meses de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, en la que murió su vástago y más de 230 personas.

"Mira, yo más que rememorar la experiencia, como ya lo he dicho en otros momentos, creo que la partida de mi hijo me ha dado más fuerza y vitalidad para seguir hacia adelante", expresó Estrella durante una entrevista en el programa El Gobierno de la Mañana, que se transmite por la Z Digital.

El funcionario ofreció estas declaraciones en el marco de la inauguración del paso a desnivel 27 de Febrero–Isabel Aguiar.

Guarionex Estrella Cruz murió junto a su esposa Alexandra Grullón y otros miembros de su familia política.

Contó que, al levantarse en la mañana de hoy, le comentó a su esposa, Arelis Cruz, que tan feliz y contento se hubiera sentido su hijo acompañándolo en la actividad.

"Él siempre me acompañaba a todas las actividades a las que iba. Yo creo que eso me ha dado fuerza, eso ha sido Dios sacándome, como se dice, de abajo", expresó el funcionario.

Estrella manifestó que seguirá adelante y que "todo lo que hacemos es siempre en memoria de él".

Derrumbe del Jet Set

El colapso del centro de diversión ocurrió la madrugada del martes 8 de abril, mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba una fiesta. El artista fue una de las víctimas mortales de la tragedia.

