Observatorio de Medios Digitales convoca a Premio Nacional de Periodismo Digital 2025

Cristal Acevedo es presidenta del Observatorio de Medios Digitales Dominicanos. ( FUENTE EXTERNA )

El Observatorio de Medios Digitales Dominicanos anunció este martes la apertura del proceso de postulación y evaluación del Premio Nacional de Periodismo Digital 2025, una iniciativa que reconoce el trabajo de periodistas y medios digitales en el país. El galardón cuenta con el auspicio del Banco Popular Dominicano.

La periodista y presidenta del Observatorio, Cristal Acevedo, informó que las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre de 2025, a las 12:00 de la medianoche, y podrán ser presentadas por los propios periodistas, comunicadores, editores o propietarios de medios digitales.

Los interesados deberán acceder al sitio oficial del Observatorio ( www.observatoriodemediosdigitales.com ), donde encontrarán un formulario digital y los detalles sobre cómo preparar y enviar el expediente requerido para participar.

"La premiación ya arriba a su octava entrega, la cual siempre se realiza en noviembre, y en la cual se valoran más de 24 categorías que incluyen los medios digitales de todo el país, como cada una de las iniciativas del Observatorio de Medios Digitales Dominicanos", indica una nota de prensa.

Categorías en competencia

Acevedo detalló que en esta octava edición se reconocerán más de 24 categorías, entre ellas:

Periodista digital del año

Mejor periódico nativo digital

Mejor reportaje en digital

Mejor proyecto de innovación

Mejor programa de medios digitales

Mejor versión digital de un medio impreso

También se evaluarán categorías temáticas como mejor medio digital de salud, deportes, espectáculos, turismo, sociales y economía, así como premios regionales para medios del Sur, Cibao, Este y distintas zonas de Santo Domingo.

Otras categorías incluyen mejor periodista en redes sociales , mejor podcast, mejor contenido difundido en digital, mejor diseño web, mejor programa digital de opinión y mejor nuevo medio digital .

Gran Premio Nacional Como cada año, se entregará el Gran Premio Nacional de Periodismo Digital, un reconocimiento especial a un periodista con amplia trayectoria y aportes significativos al periodismo digital en la República Dominicana.La ceremonia de premiación será celebrada el jueves 25 de noviembre de 2025, a las 7:00 de la noche, en el hotel Barceló Santo Domingo.

Requisitos y evaluación

Podrán participar periodistas y trabajadores de medios digitales que hayan estado activos al menos durante el último año. En el caso de los reportajes, los trabajos deben haber sido publicados entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2025.

Los expedientes deben incluir datos personales del participante, reseña del medio, perfil profesional y los enlaces a los trabajos postulados. Los criterios de evaluación serán calidad del contenido, trayectoria, impacto mediático y el uso de recursos del periodismo digital.

Para más información o consultas, los interesados pueden escribir al correo: observatoriodemediosdigitales@gmail.com

