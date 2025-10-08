Encuentran mujer reportada como desaparecida tras ser deportada desde Puerto Rico

Fotografía de archivo de la entrada del Centro de Acogida Vacacional Haina. ( DIARIO LIBRE )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles que fue localizada en buen estado de salud la señora Ana Arelis Báez Pérez, de 45 años, quien había sido reportada como desaparecida luego de su repatriación desde Puerto Rico.

La ciudadana llegó a República Dominicana el pasado martes 30 de septiembre, luego de ser deportada por las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, Báez Pérez fue trasladada al Centro de Procesamiento Migratorio en Haina para los fines de verificación de identidad y documentación de su situación jurídica, siendo posteriormente despachada al no presentar antecedentes penales ni restricciones legales.

Tras no obtener información sobre su paradero, Ulises Mercedes, hijo de la señora, denunció su desaparición. "A raíz de ello, el titular de la DGM, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, dispuso una búsqueda que culminó este miércoles, cuando la dama fue encontrada deambulando cerca del elevado del kilómetro 12 de Haina", indica el comunicado.

Declaraciones de la mujer

Según el comunicado de la DGM, Báez Pérez explicó a las autoridades por qué no se dirigió a su residencia inmediatamente. "No quería que me vieran en las condiciones en que estaba", dijo la ciudadana.

Luego de su localización, la DGM le ofreció apoyo psicosocial, orientación médica y asistencia jurídica.