Apresan a uno y ocupan carro que habría sido usado en ataque dejó dos hermanos muertos en Santiago

Los dos hermanos fueron ultimados cuando iban a entrar a su casa luego de salir de un gimnasio. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Agentes de la Policía Nacional arrestaron este jueves a un hombre y ocuparon el vehículo desde donde alegadamente atacaron a tiros dos hermanos que resultaron muertos en el municipio de Baitoa, provincia Santiago.

La fuente que ofreció la información a Diario Libre identificó al detenido como Beny Yunior García, alias "el Cacu". Su apresamiento se produjo en el sector Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste.

Según el informe policial, García se desplazaba en el carro desde el cual se habría perpetrado el ataque.

Las autoridades no han ofrecido detalles sobre las características del vehículo.

El informe preliminar indica que García viajaba acompañado de otras personas que lograron escapar durante la intervención policial.

Las víctimas iban a entrar a su casa

Las víctimas fueron identificadas como Freddy Minier Sandoval, de 39 años, y Robert Alexander Minier Sandobal, de 38, quienes fueron atacados por desconocidos cuando se disponían a entrar a su residencia tras salir de un gimnasio.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche del martes 7 de octubre, en la comunidad San José Afuera, del municipio Baitoa.

Detenido es un prófugo El detenido figura en los archivos policiales como prófugo por presunta violación de los artículos 265, 266, 2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Antonio Abad García Cruz.

Las autoridades continúan las investigaciones para identificar y capturar a los demás implicados en el doble crimen.