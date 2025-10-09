Grandes casos de narcotráfico ponen a RD en el mapa de la droga que llega a Europa

Fotografía del mayor alijo de drogas incautado en el país, que según la DNCD, tenía como destino Europa. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Autoridades locales y europeas identifican a República Dominicana como parte de las rutas de tráfico de cocaína hacia Europa, con cargamentos interceptados en operaciones realizadas en puertos y aeropuertos del Caribe y del continente europeo.

Muchos de los envíos parten desde puertos dominicanos y utilizan rutas comerciales hacia España, Bélgica, Países Bajos, Italia y Francia.

En diciembre de 2024, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) decomisó el mayor alijo de la historia del país. Eran 9.5 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo, ocultas en contenedores que fueron cargadas en el país y tenían como destino final Bélgica.

En septiembre de 2025, la Guardia Civil de España y la Policía Judiciaria de Portugal, con apoyo de Europol, desmantelaron una red con participación de ciudadanos dominicanos en la llamada 'Operación Olimpia', con 19 detenidos y más de 2.2 toneladas de cocaína incautadas.

Los cargamentos se enviaban desde Sudamérica hacia puertos portugueses y eran trasladados a Galicia, donde se distribuían a otros países europeos.

En abril de 2024, los Carabinieri en Génova, Italia, arrestaron a 22 personas, entre ellas un ciudadano dominicano, por el ingreso de 670 kilogramos de cocaína en buques procedentes de Panamá, República Dominicana y Colombia. Parte de la droga se distribuía a través de París, en Francia, y Ámsterdam, en Holanda.

Las autoridades también registraron intentos de tráfico por vía aérea y mensajería. En marzo de 2025, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Las Américas un ciudadano italiano con 24 paquetes de cocaína en maletas con destino a Madrid. En febrero, la DNCD incautó 300 gramos de cocaína escondidos en 110 pajillas dentro de una caja enviada a Róterdam.

En septiembre de 2025, Interpol y la Policía Nacional dominicana detuvieron en Santo Domingo al albanés Soni Pepa, buscado por un envío de 11 toneladas de cocaína con derivaciones en Róterdam, Países Bajos.

Operación Galupa pone a RD en el mapa

Ahora, el país es puesto de nuevo en el mapa. Se trata de la llamada 'Operación Galupa' que se saldó con cinco detenciones, tres en España y dos en Colombia, con dos de los arrestados siendo objetivos de alto valor. Además, se realizaron siete registros en ambos países, según informó este miércoles la Guardia Civil en un comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/guardia-civil-29320e38.jpg Uno de los apresados en España en la 'Operación Galupa'. (EFE/GUARDIA CIVIL)

Según los investigadores, la red desarticulada está relacionada con el colombiano Clan del Golfo, una de las mayores organizaciones criminales del mundo, a la que recurriría como proveedor para garantizarse el abastecimiento de cocaína en "grandes cantidades".

En este caso República Dominicana figura junto a Panamá, Ecuador y Costa Rica como países que se empleaban como plataformas de tránsito para ofrecer envíos a la carta a los clientes europeos.