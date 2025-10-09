Los dominicanos ven a la IA como una oportunidad laboral y una amenaza a la vez

El informe de PNUD en República Dominicana, manifiesta que la inteligencia artificial ya está integrada en la rutina laboral de muchos dominicanos, donde el 76.8 % de los hombres y el 73.9 % de las mujeres consultadas la usan con fines de trabajo o emprendimiento ( KEVIN RIVAS )

La inteligencia artificial (IA) despierta sentimientos encontrados entre los dominicanos, especialmente en el ámbito laboral. Su avance genera entusiasmo entre quienes la ven como una aliada para mejorar la productividad; pero provoca preocupación en los que temen que las máquinas terminen ocupando su lugar.

Así lo revela el estudio "Oportunidades de la Inteligencia Artificial para Potenciar el Desarrollo Humano en República Dominicana", elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que recoge la opinión de más de mil doscientas personas en todo el país.

De acuerdo con los resultados, el 67.4 % de los encuestados considera probable o muy probable que los empleos sean reemplazados por la automatización en un futuro cercano. No obstante, una proporción aún mayor de 73.3 % entiende que capacitarse en inteligencia artificial podría abrirle nuevas oportunidades de empleo o emprendimiento.

El informe manifiesta que la inteligencia artificial ya está integrada en la rutina laboral de muchos dominicanos, donde el 76.8 % de los hombres y el 73.9 % de las mujeres consultadas la usan con fines de herramienta de trabajo o emprendimiento, mientras que la mitad de los servidores públicos (49.7 %) afirma emplear alguna en su jornada.

Servicios

Asimismo, destaca que el 33.6 % de los dominicanos utiliza herramientas de IA para acceder a servicios públicos digitales, como chatbots de salud, plataformas de denuncias y trámites administrativos. El acceso, sin embargo, es mayor entre los adultos de 36 años o más con un 44.5 %, mientras que entre los jóvenes de 15 a 35 años el uso baja a 26 %.

En cuanto al mercado laboral digital, las mujeres también muestran una ligera ventaja en la búsqueda de empleo en línea: 39 % utiliza agencias digitales para insertarse laboralmente, frente al 36 % de los hombres. Estos, a su vez, llevan una leve delantera en la exploración de herramientas de trabajo o emprendimiento.

Carreras tecnológicas, pero con brecha de género

El documento también explora las aspiraciones académicas de los jóvenes frente al auge tecnológico.

En ese sentido, el 42.9 % de los encuestados manifestó interés en estudiar carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

La diferencia por género sigue siendo amplia, con un 56.7 % de los hombres frente a 34.8 % de las mujeres, lo que expone una brecha determinante para desarrollar capacidades nacionales que permitan aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en los próximos años.

Preocupación ambiental

El entusiasmo tecnológico convive con una creciente conciencia ambiental sobre el impacto que podría tener la inteligencia artificial en el ecosistema y la sociedad.

El 67.6 % de los participantes reconoció que la IA tiene un alto consumo energético; el 42.3 % considera que incrementa el uso de agua y un 31.5 % señaló que el desarrollo de estas tecnologías podría aumentar la extracción de minerales y metales raros necesarios para fabricar los dispositivos que la sustentan.