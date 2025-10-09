Ejército detiene a 18 haitianos indocumentados en Las Matas de Santa Cruz, Montecristi

Los haitianos indocumentados detenidos, de acuerdo al Ejército. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de 18 ciudadanos haitianos fue detenido este jueves por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), durante un operativo realizado en el municipio Las Matas de Santa Cruz, en la provincia Montecristi.

La detención se produjo tras el hallazgo de un centro de acopio improvisado, ubicado en el sector Vivienda de esa localidad, donde los extranjeros se encontraban concentrados presuntamente a la espera de ser transportados hacia otras zonas del país.

Entre los detenidos figuran 15 hombres, 2 mujeres y una menor de edad, todos en condición migratoria irregular. Según informaron las autoridades, los mismos fueron conducidos al destacamento militar correspondiente, y luego entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales.

El Ejército explicó que este tipo de operativos forma parte de su labor de vigilancia permanente en la zona fronteriza, como parte de su responsabilidad en la defensa de la soberanía nacional y el control del flujo migratorio irregular.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad fronteriza y el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional", indicó la institución en un comunicado.

En los últimos meses, se han intensificado los operativos en las provincias fronterizas como parte del plan de refuerzo del control migratorio, en medio del incremento de la migración haitiana debido a la crisis social y política que afecta al vecino país