"Que hablen ellas", una jornada que busca que las niñas sean escuchadas en el país

Los organizadores hacen un llamado para que voces de las niñas sean escuchadas. ( FUENTE EXTERNA )

En conmemoración del Día Internacional de la Niña (11 de octubre), niñas y adolescentes de distintas comunidades del país se están convirtiendo en protagonistas y voceras del evento nacional ¡Que hablen ellas!, que tiene como propósito visibilizar los derechos de esta población.

La jornada es organizada, de manera conjunta, por Plan International República Dominicana, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el Ministerio de la Mujer, la Dirección de Desarrollo Social (Supérate), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en una articulación que busca garantizar los derechos de las niñas y adolescentes.

Las instituciones indicaron que la conmemoración está ocurriendo en un contexto desafiante: donde el 24.9 % de las mujeres dominicanas entre 20 y 24 años se ha unido a un hombre mayor antes de los 18 años, y el 4.8 % lo ha hecho antes de cumplir los 15 años.

"Reconocer el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña está bien, pero no es un día perfecto si las estadísticas siguen iguales o en aumento, con niñas sin voz, sin derechos, sin oportunidades y, peor aún, sin saber que tienen un día", expresaron las voceras adolescentes en la apertura, según una nota de prensa.

Propuestas y demandas

Durante el evento, niñas líderes de clubes como Crecer Contenta (Plan International), Dueñas de su Futuro (Unicef) y Fabricando Sueños (Unfpa) compartieron propuestas, análisis y demandas concretas sobre la prevención del embarazo adolescente, las uniones tempranas y la redistribución justa de los cuidados en los hogares.

El colectivo remarcó que este no es solo un espacio simbólico: "Hoy queremos alzar la voz por nosotras y por las niñas que no están aquí, por las que no se sienten libres, las que no son escuchadas, las que son juzgadas, las que no se sienten seguras. Exigimos más atención, inclusión y protección. Queremos sentirnos seguras, visibilizadas e importantizadas".

Las infantes visitaron, además, la Escuela de Igualdad Magaly Pineda del Ministerio de la Mujer, donde recorrieron la Biblioteca Abigaíl Mejía Solière espacios que honran a mujeres destacadas del país.

Participantes

Estas actividades contaron con la presencia de líderes de instituciones gubernamentales, agencias internacionales y de la sociedad civil, entre ellas: Mayra Jiménez, ministra de la Mujer; Ligia Pérez, presidenta ejecutiva de Conani; Gloria Reyes, titular de la Dirección de Desarrollo Social (Supérate); Roland Angerer, director de Plan International República Dominicana; Mario Serrano, representante nacional de Unfpa; y Anyoli Sanabria, representante interina de Unicef.

"Todas y todos reafirman su disposición a escuchar las voces de las niñas y a traducir sus propuestas en acciones y políticas públicas. Esta articulación interinstitucional resalta que la construcción de un país más justo y equitativo sólo es posible cuando se reconoce a las niñas y adolescentes como actoras centrales del cambio", afirmaron al hablar en nombre del colectivo.

Embarazo adolescente

Las organizaciones dijeron que más allá de la conmemoración, el espacio está poniendo en evidencia la urgencia de continuar enfrentando de manera decidida y coordinada los embarazos en adolescentes, las uniones tempranas y la sobrecarga de cuidados como problemáticas que vulneran de manera directa los derechos de las niñas.

"La voz de las adolescentes está dejando claro que no basta con visibilizar estas situaciones: se requiere transformar estructuras sociales y culturales, así como fortalecer las políticas públicas para garantizar que cada niña pueda decidir sobre su vida y pueda acceder a oportunidades para desarrollarse plenamente", manifestaron.

Este año, bajo el lema ¡Que hablen ellas!, la conmemoración reafirma que la participación protagónica de niñas y adolescentes no sólo inspira, sino que constituye una metodología clave para la prevención. "Las niñas del mundo no solo pretendemos ser madres, esposas o administradoras de un hogar mañana; somos y seguimos siendo fuerza viva, poderosa, cautivadora y suficientemente alta para que hablemos todas", expresaron las voceras al cierre del evento.